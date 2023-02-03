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Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa
ПолитикаУкраина

Государства Балтии призвали ускорить поставки оружия Украине

Виталий Кропман
22 мин. назад

Ближайшие месяцы могут стать решающими в войне, а любые задержки с поставками обещанной военной помощи ведут к росту цены агрессии, подчеркнули участники трехсторонней встречи в Таллине.

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Государства Балтии призвали Запад ускорить темпы поставок оружия Украине. Соответствующие заявления были сделаны в рамках трехсторонней встречи глав правительств Эстонии, Латвии и Литвы в пятницу, 3 февраля, в Таллине, передает агентство dpa.

"Ближайшие месяцы будут очень трудными. Они могут даже стать решающими в этой войне", - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. "Именно поэтому нам необходимо ускорить и усилить нашу поддержку Украины, прежде всего в вопросах военной помощи", - указала она. Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш согласился с ее позицией. "Мы поддерживаем просьбу Украины о предоставлении оборудования,  которое позволит им выиграть войну", - заявил Кариньш. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже считает, что помощь, обещанную стране, на которую напала Россия, нельзя задерживать. "Теперь всем должно быть ясно, что с каждым колебанием, с каждой задержкой цена агрессии возрастает", - подчеркнула глава эстонского правительства.

Страны Балтии начали оказывать Украине гуманитарную и военную помощь практически с первых дней после вторжения России. О последнем пакете военной помощи от балтийских государств было объявлено 19 января 2023 года во время встречи на военной базе под эстонским городом Тапа.

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