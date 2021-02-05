 Госсекретарь США осудил высылку европейских дипломатов из России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.02.2021

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Мир

Госсекретарь США осудил высылку европейских дипломатов из России

Решение Москвы выслать дипломатов ФРГ, Польши и Швеции за то, что они "наблюдали за протестами" 23 января показывает уход России от выполнения своих международных обязательств, заявил глава Госдепа США Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне

США осудили высылку трех европейских дипломатов из России за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Это "необоснованное и неоправданное" действие демонстрирует "уход России от выполнения своих международных обязательств", написал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в Twitter в пятницу, 5 февраля. Вашингтон выразил солидарность Германии, Польше и Швеции.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также решительно осудил выдворение Москвой европейских дипломатов. Он назвал этот шаг "неуклюжей попыткой отвлечь внимание от нападок России на оппозиционных политиков, протестующих и журналистов", написал он в Twitter. По словам Рааба, это очередное действие из целой серии, начавшейся с отравления Алексея Навального, которые демонстрируют, что российское руководство "поворачивается спиной к международному законодательству". "Мы солидарны с нашими европейскими друзьями в связи с этим неоправданным действием", - заявил глава британского МИД.

МИД РФ объявил дипломатов ФРГ, Польши и Швеции персонами нон грата

МИД России ранее в тот же день объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Это решение уже вызвало критику Евросоюза. Так, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Москве, опроверг утверждение российской стороны о том, что действия сотрудников посольств находились в противоречии с их статусом дипломатов иностранных государств, а также призвал власти пересмотреть решение. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала позицию России необоснованной, МИДы Германии и Польши вызвали российских послов, а Швеция отвергла претензии России.

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше".

После ареста политика 18 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта.

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  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

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    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

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    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 26:23

Новый суд над Навальным и скандал с высылкой из России западных дипломатов. DW Новости

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