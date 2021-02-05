Госсекретарь США осудил высылку европейских дипломатов из России

США осудили высылку трех европейских дипломатов из России за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Это "необоснованное и неоправданное" действие демонстрирует "уход России от выполнения своих международных обязательств", написал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в Twitter в пятницу, 5 февраля. Вашингтон выразил солидарность Германии, Польше и Швеции.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также решительно осудил выдворение Москвой европейских дипломатов. Он назвал этот шаг "неуклюжей попыткой отвлечь внимание от нападок России на оппозиционных политиков, протестующих и журналистов", написал он в Twitter. По словам Рааба, это очередное действие из целой серии, начавшейся с отравления Алексея Навального, которые демонстрируют, что российское руководство "поворачивается спиной к международному законодательству". "Мы солидарны с нашими европейскими друзьями в связи с этим неоправданным действием", - заявил глава британского МИД.
МИД РФ объявил дипломатов ФРГ, Польши и Швеции персонами нон грата
МИД России ранее в тот же день объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Это решение уже вызвало критику Евросоюза. Так, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Москве, опроверг утверждение российской стороны о том, что действия сотрудников посольств находились в противоречии с их статусом дипломатов иностранных государств, а также призвал власти пересмотреть решение. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала позицию России необоснованной, МИДы Германии и Польши вызвали российских послов, а Швеция отвергла претензии России.
Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше".
После ареста политика 18 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта.
Смотрите также:
-
Протесты в России 31 января: как это было
Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
-
Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
-
Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман