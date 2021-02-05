Госсекретарь США осудил высылку европейских дипломатов из России

США осудили высылку трех европейских дипломатов из России за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Это "необоснованное и неоправданное" действие демонстрирует "уход России от выполнения своих международных обязательств", написал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в Twitter в пятницу, 5 февраля. Вашингтон выразил солидарность Германии, Польше и Швеции.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также решительно осудил выдворение Москвой европейских дипломатов. Он назвал этот шаг "неуклюжей попыткой отвлечь внимание от нападок России на оппозиционных политиков, протестующих и журналистов", написал он в Twitter. По словам Рааба, это очередное действие из целой серии, начавшейся с отравления Алексея Навального, которые демонстрируют, что российское руководство "поворачивается спиной к международному законодательству". "Мы солидарны с нашими европейскими друзьями в связи с этим неоправданным действием", - заявил глава британского МИД.

МИД РФ объявил дипломатов ФРГ, Польши и Швеции персонами нон грата

МИД России ранее в тот же день объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Это решение уже вызвало критику Евросоюза. Так, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Москве, опроверг утверждение российской стороны о том, что действия сотрудников посольств находились в противоречии с их статусом дипломатов иностранных государств, а также призвал власти пересмотреть решение. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала позицию России необоснованной, МИДы Германии и Польши вызвали российских послов, а Швеция отвергла претензии России.

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше".

После ареста политика 18 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Смотрите также: