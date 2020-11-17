 Госдума ужесточает преследование ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 11.12.2020

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Россия

Госдума ужесточает преследование "иноагентов"

Для физических лиц, признанных "иноагентами", но не подавших заявление на включение в реестр или не предоставивших отчет о своей деятельности, предлагается лишение свободы на срок до пяти лет.

Человек с плакатом иноагент на спине

Группа депутатов Госдумы и Совета федерации РФ внесла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение порядка деятельности общественных организаций, СМИ и физических лиц, признанных "иностранными агентами". Соответствующее сообщение появилось на сайте российского парламента в пятницу, 11 декабря.

Как следует из предоставленного проекта, в отношении физических лиц, признанных "иноагентами", но не подавших заявление на включение в соответствующий реестр или не предоставивших отчет о своей деятельности, предлагается ввести уголовное наказание: лишение свободы на срок до пяти лет. При этом нарушители могут также отделаться штрафом в размере до 300 тыс. рублей или до двух годовых зарплат, а также обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет.

За нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, признанного "иноагентом" или учрежденного им российского юридического лица, депутаты предложили более мягкое наказание - до двух лет лишения свободы (или штраф в размере до 300 тысяч рублей или до двух годовых зарплат или обязательные или принудительные работы).

Расследование поручат Следкому

Проводить предварительное следствие по уголовным делам, возникающим в связи с принятием законопроекта, предлагается следователям Следственного комитета РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, подписи под которым поставили, в частности, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев и глава аналогичной временной комиссии Совета федерации Андрей Климов, меры, предлагаемые законопроектом "будут способствовать предупреждению соответствующих правонарушений" и позволят обеспечить выполнение положений российского законодательства в части открытости и прозрачности деятельности лиц, "получающих зарубежное финансирование и участвующих в политических процессах на территории страны".

Реакция НКО и правозащитников на зконопректы об "иноагентах"

Ранее более 20 российских некоммерческих организаций (НКО) обратились по поводу законопроектов, расширяющих списки "иноагентов" и прошедших в Госдуме первое чтение, к омбудсмену Татьяне Москальковой и комиссару по правам человека Советы Европы Дунье Миятович. Они считают, что это существенно затруднит их работу в России.

Правозащитники указывают, в частности, что законопроекты, касающиеся изменения работы НКО, "направлены на подавление деятельности российских некоммерческих организаций (НКО), общественных объединений, филиалов международных неправительственных некоммерческих организаций, на дальнейшее ограничение прав граждан России на свободу ассоциаций, на свободу мирных собраний, на свободное выражение мнения, на свободу распространения и получения информации."

В обращении констатируется, что "принятие этих законопроектов приведет к тому, что гражданские организации не смогут продолжать работать, а многие граждане нашей страны и другие законно проживающие в ней люди будут лишены квалифицированной помощи в защите их гражданских, политических, социальных прав, права на среду обитания, в получении услуг в области просвещения, медицины и иных направлениях работы российского гражданского общества".

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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