Госдума России приняла во втором чтении закон о гарантиях экс-президенту

Российская Госдума во вторник, 8 декабря, приняла во втором чтении президентский законопроект о гарантиях бывшему главе государства и членам его семьи. Согласно документу, президент России, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку. При этом иммунитет от преследования впредь будет распространяться не только на деяния, совершенные президентом в период исполнения обязанностей главы государства, но и в любое другое время.

Порядок лишения неприкосновенности

Порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в соответствие с нормами обновленной Конституции (статья 93). Так, согласно законопроекту, бывший президент может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации лишь на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного суда РФ и заключение Конституционного суда РФ о соблюдении порядка выдвижения обвинения. Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов РФ и депутатов Госдумы по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, созданной Думой.

Согласно законопроекту, решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности бывшего президента РФ должно быть принято не позднее, чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения Госдумой. В противном случае обвинение будет считаться отклоненным. Законопроект о гарантиях экс-президенту успешно прошел первое чтение 17 ноября.

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