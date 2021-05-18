 Госдума РФ ввела штрафы за упоминание в СМИ ″террористических″ НПО | Новости из Германии о России | DW | 16.06.2021

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Россия

Госдума РФ ввела штрафы за упоминание в СМИ "террористических" НПО

В России принят в третьем чтении законопроект, предусматривающий ответственность для СМИ, которые упоминают признанные "террористическими" организации и не указывают на их запрет в РФ.

Здание Госдумы РФ в Москве

Госдума РФ

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, предполагающий административную ответственность для СМИ, упоминающих в публикациях организации, признанные в России "террористическими", и не указывающих на запрет их деятельности. Одобренный в среду, 16 июня, документ утверждает штрафы в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч - для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч - для юридических лиц. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в январе. Его авторами являются глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Ответственность за участие в деятельности "нежелательных" организаций

Кроме того, документ предусматривает новый вид административного наказания за участие в деятельности международных неправительственных организаций, признанных в РФ "нежелательными". За данное правонарушение работникам избирательных комиссий будет грозить дисквалификация сроком на один год. За участие в деятельности "нежелательных" НПО за границей граждане будут привлекаться к административной ответственности в том случае, если правонарушение "направлено против интересов РФ".

Госдума 9 июня приняла закон, запрещающий россиянам участвовать за границей в деятельности "нежелательных" организаций. В частности, запрет касается граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, а также российских юридических лиц, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Согласно закону, меняются правила финансовой отчетности НПО. Контролю будут подлежать все - вне зависимости от суммы - операции по получению и расходованию иностранных средств, в то время как ранее под контроль попадали только операции на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Закон о "нежелательных организациях" был принят в 2015 году. Генпрокуратура РФ может признать "нежелательной" иностранную или международную неправительственную организацию, если решит, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. За участие и сотрудничество с такими организациями предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Список "нежелательных организаций" составляет Минюст РФ, по состоянию на 2 июня в нем числятся 34 организации.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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