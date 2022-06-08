 Госдума рассматривает законопроект о штрафах за ″пропаганду ЛГБТ″ | Новости из Германии о России | DW | 08.06.2022

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Россия

Госдума рассматривает законопроект о штрафах за "пропаганду ЛГБТ"

Новая норма предусматривает штрафы до 10 млн рублей за любую "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", сообщили в Госдуме.

Госдума РФ

Госдума РФ

Государственная дума РФ рассматривает законопроект о наказании за любую "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Спикер Думы Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет для изучения, сообщается в среду, 8 июня, на сайте нижней палаты российского парламента.

"Семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства", - указывается в пояснительной записке.

Штрафы до 10 млн рублей

Предполагается, что за нарушение нового закона будут взыматься штрафы в размере от 40 до 500 тысяч рублей для граждан и от 1 до 10 миллионов рублей для юридических лиц. Законопроект внесен в Думу депутатами от аннексированного Россией Севастополя.

В настоящее время российское законодательство предусматривает наказание за "пропаганду ЛГБТ" только среди несовершеннолетних. Данный закон был принят в 2013 году и в последствии признан дискриминационным Европейским судом по правам человека. После его принятия значительно усилились притеснения ЛГБТ-сообщества в России.

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    Автор: Виктор Вайц


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