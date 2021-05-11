 Госдума одобрила выход РФ из Договора по открытому небу | Новости из Германии о России | DW | 19.05.2021

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Россия

Госдума одобрила выход РФ из Договора по открытому небу

Депутаты поддержали выход Москвы из Договора по открытому небу, предоставляющего право совершать наблюдательные полеты. Участниками соглашения останутся только союзники Вашингтона по НАТО.

Российская Госдума

Российская Госдума

Депутаты российской Госдумы (ГД) на пленарном заседании поддержали выход России из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Договор предоставляет государствам-участникам право совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. "Надо выходить и, более того, дальше говорить только на основе отношений, которые будут строиться не в рамках двойных стандартов, как сейчас, а на равноправии", - завил в этой связи председатель ГД Вячеслав Володин, имея в виду взаимодействие с Соединенными Штатами.

Россия полностью покинет договор в декабре

Таким образом участниками соглашения останутся только союзники Вашингтона - страны НАТО, которые могут совершать облеты, проводить разведывательные операции и передавать данные друг другу.

Решение депутатов последовало после внесения документа на рассмотрение Госдумы президентом РФ Владимиром Путиным.

Полностью покинувшей договор об открытом небе Россия будет считаться в декабре, напоминает "Интерфакс". После принятия закона о денонсации Думой и одобрения Советом Федерации этот документ должен подписать президент РФ. После этого МИД РФ передаст депозитариям ДОН - Венгрии и Канаде - ноту с соответствующим уведомлением.

Отказ от соблюдения договора

Власти РФ приступили к подготовке выхода из ДОН в начале этого года. В МИД России заявили, что решение отказаться от участия в договоре было принято после того, как США "под надуманным предлогом" вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В начале мая правительство РФ одобрило предложение о выходе из ДОН.

США покинули Договор по открытому небу, объяснив это тем, что Россия, по их мнению, нарушала условия соглашения. Госдепартамент США, в числе прочего, выражал недовольство тем, что Россия запрещает наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи административных границ Абхазии и Южной Осетии. В Москве отвергали эти обвинения, утверждая в свою очередь, что Вашингтон сам не выполняет условий договора.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа уведомила о начале выхода из Договора по открытому небу в мае 2020 года. ДОН стал вторым соглашением в военной сфере с участием России, из которого вышли США: в 2019-м Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в его нарушении. Майк Помпео, занимавший на тот момент пост госсекретаря США, заявил, что Россия использует данные, полученные в рамках Договора по открытому небу для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:55

Россия выйдет из Договора об открытом небе?

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