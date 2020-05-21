 Россия начала выход из Договора по открытому небу | Новости из Германии о России | DW | 15.01.2021

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Россия

Россия начала выход из Договора по открытому небу

Заключенное в 1992 году соглашение позволяет сторонам совершать инспекционные полеты над территорией друг друга. США отказались от участия в договоре еще в мае 2020 года, обвинив Россию в нарушениях.

Здание МИД России в Москве

Здание МИД России в Москве

Россия вслед за США объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет странам-участницам совершать инспекционные полеты над территорией друг друга. "В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в заявлении МИД России, обнародованном в пятницу, 15 января.

США объявили о выходе из ДОН в мае 2020 года. Президент Дональд Трамп тогда объяснил это предполагаемыми нарушениями со стороны Москвы. США были недовольны тем, что Москва не позволяет самолетам американских ВВС совершать полеты над районами, в которых Вашингтон подозревает наличие ядерных ракет средней дальности. Тогдашний министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию в том, что она не разрешила инспекционные полеты над Балтийским морем в районе Калининграда и над территориями вблизи границы с Грузией.

Москва не верит европейцам

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он разрешает странам-участницам в срочном порядке совершать определенное количество инспекционных полетов над территорией друг друга. В рамках этих полетов разрешается по обоюдному согласию фотографировать военные объекты и передвижения вооруженных сил на территории инспектируемой страны и собирать другую информацию. Эти меры призваны усилить прозрачность и взаимное доверие.

После выхода США из договора Москва настаивала на гарантиях от европейских стран-участниц, что собранные в полётах над российской территорией данные не передадут Штатам. В Европе, в свою очередь, придерживаются позиции, что такое положение уже предусмотрено договором и дополнительной регуляции не требует, отмечает "Интерфакс".

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    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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