Россия начала выход из Договора по открытому небу

Россия вслед за США объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет странам-участницам совершать инспекционные полеты над территорией друг друга. "В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в заявлении МИД России, обнародованном в пятницу, 15 января.

США объявили о выходе из ДОН в мае 2020 года. Президент Дональд Трамп тогда объяснил это предполагаемыми нарушениями со стороны Москвы. США были недовольны тем, что Москва не позволяет самолетам американских ВВС совершать полеты над районами, в которых Вашингтон подозревает наличие ядерных ракет средней дальности. Тогдашний министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию в том, что она не разрешила инспекционные полеты над Балтийским морем в районе Калининграда и над территориями вблизи границы с Грузией.

Москва не верит европейцам

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он разрешает странам-участницам в срочном порядке совершать определенное количество инспекционных полетов над территорией друг друга. В рамках этих полетов разрешается по обоюдному согласию фотографировать военные объекты и передвижения вооруженных сил на территории инспектируемой страны и собирать другую информацию. Эти меры призваны усилить прозрачность и взаимное доверие.

После выхода США из договора Москва настаивала на гарантиях от европейских стран-участниц, что собранные в полётах над российской территорией данные не передадут Штатам. В Европе, в свою очередь, придерживаются позиции, что такое положение уже предусмотрено договором и дополнительной регуляции не требует, отмечает "Интерфакс".

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