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Госдеп США одобрил продажу Дании ракет "воздух-воздух"

Екатерина Венкина
29 октября 2024 г.

Госдепартамент США одобрил продажу Дании передовых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D-3 на сумму в 744 млн долларов, поставщиком будет RTX Corpоration.

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Ракета AMRAAM на истребителе F-16
Ракета AMRAAM (фото из архива)Фото: Björn Trotzki/imago images

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Дании передовых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D-3 и связанных с ними элементов логистики на сумму в 744 млн долларов (688 млн евро). Как передало агентство Reuters во вторник, 29 октября, со ссылкой на заявление Пентагона, основным подрядчиком будет компания RTX Corpоration (ранее - Raytheon Technologies Corporation).

Конгресс США уведомлен о возможной продаже

Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны предоставило необходимые сертификаты, уведомляющие Конгресс США о возможной продаже.

По данным компании TipRanks, анализирующей рынки в США и Европе, Копенгаген заинтересован в приобретении до 203 ракет AIM-120D-3 и до девяти секций наведения AIM-120D-3 AMRAAM. Предусмотрена также передача запчастей, расходных материалов, программного обеспечения и техдокументации.

RTX базируется в Тусоне (штат Аризона).

Помощь Копенгагена Киеву

Дания - член НАТО - в феврале подписала соглашение, гарантирующее оказание военной помощи Украине на протяжении ближайших десяти лет, сообщила премьер-министр Метте Фредериксен на пресс-конференции в резиденции Мариенбург под Копенгагеном.

В том же месяце же глава датского правительства говорила, что Копенгаген передал Киеву "всю свою артиллерию", и призывала Европу усилить военную поддержку Украины, нуждающейся в боеприпасах.

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