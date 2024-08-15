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Google: Хакеры Ирана усилили атаки перед выборами в США

Екатерина Венкина
15 августа 2024 г.

Группировка APT42, близкая к Корпусу стражей исламской революции, продолжает фишинговые атаки на аккаунты, связанные с президентскими выборами в США, а также на цели в Израиле.

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Человек в маске Гая Фокса и карта Ирана на фоне двоичного кода
Google передал данные о хакерах правоохранительным органам СШАФото: SalamPix/abaca/picture alliance

Хакерская группировка APT42, поддерживаемая иранским правительством, продолжает целенаправленные фишинговые атаки на аккаунты, связанные с президентскими выборами в США, а также на цели в Израиле. Об этом в среду, 14 августа, сообщила специальная группа Google по анализу угроз.

По ее данным, APT42 связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). За последние шесть месяцев на США и Израиль пришлось около 60 процентов всех атак APT42, указали в Google.

В мае и июне объектами кибернападений стали личные электронные почтовые ящики примерно десятка лиц, связанных с президентом США Джо Байденом и экс-главой государства Дональдом Трампом, включая действующих и бывших чиновников, имеющих отношение к избирательной кампании. Атаки в последнее время коснулись и коммуникаций вице-президента Камалы Харрис.

APT42 получила доступ к личному аккаунту Gmail одного из высокопоставленных политических консультантов, уточнили в Google. В начале июля корпорация передала информацию о вредоносной деятельности в правоохранительные органы Соединенных Штатов.

Фишинговые письма

APT42 пыталась атаковать учетные записи бывших высокопоставленных израильских военных и руководителя аэрокосмической отрасли, рассылая электронные письма под видом журналистских просьб прокомментировать недавние удары. Электронные послания с фишингом получили также израильские дипломаты, ученые, неправительственные организации и политические деятели.

Хакеры разослали PDF-вложение под видом Project Aladdin с сокращенной гиперссылкой, перенаправлявшей пользователей на поддельную страницу, предназначенную для сбора данных учетных записей Google.

Взлом почты политтехнолога Роджера Стоуна

Телекомпания CNN ранее передала, что хакеры, предположительно действующие в интересах Ирана, взломали личный электронный почтовый ящик американского политконсультанта Роджера Стоуна, пытаясь внедриться в переписку членов кампании Трампа.

Представитель штаба республиканского кандидата - Стивен Чанг - подтвердил, что киберпреступники получили доступ к внутренним документам предвыборной кампании экс-президента Трампа.

Одним из первых об утечке сообщило издание POLITICO, которое начало получать электронные письма с анонимного аккаунта с внутренними документами штаба Трампа. Как уточнило агентство Reuters, в электронной переписке, полученной POLITICO, речь, в частности, шла об "уязвимых местах" Джей Ди Вэнса.

Президентские выборы в США и покушение на Трампа

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и получила достаточную поддержку для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде.

В середине июля Трамп был ранен в результате покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один посетитель митинга погиб, еще двое были ранены. Нападавшего застрелили сотрудники служб безопасности.

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