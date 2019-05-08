Google применил технологию распознавания лиц на устройстве для "умного" дома

Американская корпорация Google, входящая в состав конгломерата Alphabet Inc., одной из первых совместила смарт-дисплей для "умного" дома со встроенной видеокамерой, которая оснащена системой распознавания лиц. Презентация новинки Nest Hub Max прошла на ежегодной конференции для разработчиков сервисов Google I/O, открывшейся во вторник, 7 мая, в Маунтин-Вью (штат Калифорния).

Сенсорный экран диаметром 25,4 сантиметра сначала поступит в продажу в США, Канаде, Великобритании и будет стоить около 229 долларов (порядка 204 евро).

Под угрозой личные данные?

Как отмечает агентство dpa, модернизация устройства грозит навлечь на себя критику сторонников защиты частной информации. Между тем вице-президент аппаратного подразделения корпорации Рик Остерлох уверяет, что функция идентификации лиц будет работать автономно и не потребует подключения к интернету.

В конце марта Еврокомиссия наложила на интернет-гиганта третий штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Google должен заплатить 1,49 млрд евро за нарушения в работе сервиса контекстной рекламы "AdSense for Search", в ходе которых незаконно ущемлялись интересы конкурентов корпорации.

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