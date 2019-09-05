 Google заплатит почти 1 млрд евро в налоговом споре во Франции | Экономические новости из Германии | DW | 12.09.2019

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Экономика

Google заплатит почти 1 млрд евро в налоговом споре во Франции

Интернет-гигант согласился на выплату такой суммы, чтобы добиться прекращения расследования, ведущегося в отношении него уже несколько лет. Половина этой суммы приходится на штраф.

Головной офис Google во Франции

Головной офис Google во Франции

Интернет-концерн Google согласился заплатить почти один миллиард евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется в отношении него во Франции уже несколько лет. 500 млн евро Google заплатит в виде штрафа, сообщила финансовая прокуратура Франции в четверг, 12 сентября. Кроме того, концерн согласился доплатить 465 млн евро в виде налогов.

Контекст

Хотя власти РФ продолжают эксперименты со штрафами, вопрос о блокировке иностранных интернет-сервисов в России рано или поздно встанет, считает Александр Плющев. (12.12.2018)

20 лет назад появился Google, обеспечивший нам доступ к огромному объему информации. Вот только… мы все чаще не можем припомнить ответы на простейшие вопросы. Поисковики разучили нас думать? (04.09.2018)

Французские налоговики пришли к выводу, что Google платит слишком мало налогов во Франции, в то время как большая часть его доходов в Европе проходит через филиал Google в Ирландии.

Договоренность о том, что Google France и Google Ireland выплатят штраф в размере 500 млн евро, была достигнута в результате мирового соглашения. Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Google в 2015 году.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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