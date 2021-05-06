Гонконгский активист Джошуа Вонг получил еще один срок

Суд в Гонконге приговорил к 10 месяцам тюрьмы известного активиста демократического движения Джошуа Вонга. В четверг, 6 мая, суд признал его и троих местных политиков - Лестера Шума, Тиффани Юэн и Джанель Леун - виновными в участии в несогласованной демонстрации 4 июня 2020 года. Политики получили сроки от 4 до 6 месяцев тюрьмы.

По мнению суда, большое число участников акции создали риск столкновений и иных насильственных действий. Ранее прокуратура Гонконга выдвинула обвинения в общей сложности против 24 известных активистов, принявших участие в акции.

Летом 2020 года полиция Гонконгавпервые за 30 лет запретила проведение акции по случаю годовщины подавление мирных протестов на пекинской площади Таньанмэнь 4 июня 1989 года. Правоохранительные органы сослались ограничения на численность участников встреч, введенные из-за пандемии. Несмотря на запрет, почтить память погибших пришли около 20 тысяч человек.

Джошуа Вонг и протесты в Гонконге

Вонг - один из самых узнаваемых участников демократических протестов в Гонконге. Для него это уже четвертый тюремный срок с начала его участия в движении. 2 декабря 2020 года суд в Гонконге приговорил Вонга к 13,5 месяцев лишения свободы по обвинению в организации протестов в июне 2019 года. Более трех лет назад Вонг и его единомышленники были приговорены к нескольким месяцам тюремного заключения в связи с так называемой "революцией зонтиков" 2014 года.

В 2019-2020 годах автономный округ КНР Гонконг захлестнула волна массовых протестов против усиления влияния Пекина и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией. В конце июня 2020 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности Гонконга, предусматривающий уголовное наказание за сепаратистскую деятельность.

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