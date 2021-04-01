 Суд в Гонконге огласил меры наказания ведущим демократическим активистам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2021

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Мир

Суд в Гонконге огласил меры наказания ведущим демократическим активистам

Медиамагнат Джимми Лай приговорен к 14 месяцам лишения свободы, адвокат Мартин Ли и экс-депутат Маргарет Нг получили условные сроки. Активистов осудили в связи с протестами в Гонконге в 2019 году.

Медиамагнат Джимми Лай в медицинской маске

Медиамагнат Джимми Лай

Суд в Гонконге в пятницу, 16 апреля, огласил меры наказания ряду ведущих демократических активистов. Так, медиа-предприниматель Джимми Лай приговорен к 14 месяцам лишения свободы. А известный адвокат Мартин Ли и бывший оппозиционный депутат Маргарет Нг получили условные сроки. Суд в начале апреля признал их виновными в организации одной из массовых протестных акций в Гонконге в августе 2019 года. По оценкам инициаторов, демонстрация собрала 1,7 млн человек.

Адвокат Мартин Ли

Адвокат Мартин Ли

Сторонники активистов, собравшиеся у здания суда, выразили возмущение приговором. С осуждением вердикта выступила и региональный директор правозащитной организации Amnesty International по Азиатско-Тихоокеанскому региону Ямини Мишра. Решение судей демонстрирует стремление пропекинских властей подавить оппозицию, заявила она. По мнению правозащитницы, борьба с мирными критиками идет под прикрытием фиктивных обвинений.

Протесты в Гонконге против усиления влияния Пекина

С 2019 года Гонконг охвачен массовыми протестами против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией.

Высший орган власти КНР - Всекитайское собрание народных представителей - в середине марта 2021 года ужесточил контроль над Гонконгом, решив, что в Законодательном совете этого специального административного района должно появиться больше сторонников Пекина.

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    Автор: Свен Тёнигес


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