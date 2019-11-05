Гомосексуальность - не болезнь. Почему не запретят репаративную терапию?

"Мы с печалью признаем, что некоторые религиозные учения часто, на протяжении веков, причиняли и продолжают причинять глубокую боль и оскорблять лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, квиров и интерсексуалов", - было сказано в декларации, которую подписали 370 лидеров разных религиозных конфессий из 35 стран мира. Все они стали участниками конференции, прошедшей в середине декабря в Великобритании при поддержке правительства страны, и призывающей к глобальному запрету репаративной терапии - практики, направленной на изменение сексуальной ориентации человека или подавление его гендерной идентичности при помощи психологических или физических нагрузок. Эта практика основана на убеждении, что гетеросексуальность является нормой, а все остальное - болезнью или аномалией: убеждении, отвергнутом Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В числе подписавших декларацию были представители христианства, иудаизма, ислама, буддизма и сикхизма. Свои подписи поставили лауреат Нобелевской премии мира, англиканский архиепископ Кейптаунский Десмонд Туту из ЮАР, бывший главный раввин Ирландии Дэвид Розен, англиканский епископ Ливерпуля Пол Байес и бывший президент Ирландии Мэри Макэлис. Многие из них являются известными защитниками ЛГБТ.

Германия среди лидеров по запрету репаративной терапии

Германия стала пятой страной, запретившей в 2020 году репаративную терапию в отношении несовершеннолетних - после Эквадора, Бразилии, Тайваня и Мальты, а также нескольких штатов США и провинций Канады. С тех пор эта практика была также запрещена в Албании, Швейцарии и в австралийском штате Виктория.

Британский премьер-министр Борис Джонсон повторил обещание запретить репаративную терапию, данное в 2018 году, назвав ее "абсолютно отвратительной" практикой, которой нет места в Великобритании. Несмотря на широкое осуждение этого метода правительствами западных стран и правозащитными организациями, многим странам еще лишь предстоит разработать законодательство, запрещающее ее.

"Можно быть уверенным, что принятый в Германии закон вселил неуверенность в тех, кто предлагает подобную "терапию", - считает Маркус Ульрих (Markus Ulrich), пресс-секретарь Союза геев и лесбиянок Германии (LSVD). - Но сказать наверняка, действительно ли в Германии стало меньше случаев репаративной терапии, нельзя".

Каминг-аут в консервативном Египте

Ахмед Эль-Хади вырос в Каире, в консервативной мусульманской семье. То, что он гей, Ахмед понимал с раннего возраста. На каминг-аут он решился в студенческие годы - по его собственным словам, ему "надоело жить двойной жизнью". Но в его семье на признание отреагировали не так, как надеялся Ахмед. "Они ужасно разозлились и отвели меня к психиатру, чтобы он вылечил меня "от извращения", - вспоминает парень. Однокурсники и профессора в университете тоже убеждали его согласиться на "лечение", а полиция в студенческом кампусе устроила ему допрос. Когда он отказался пройти терапию, ему стали угрожать убийством.

Ахмед Эль-Хади - египетский нейропсихолог и борец за права ЛГБТ

В 2007 году Эль-Хади уехал из Египта в Германию, чтобы защитить кандидатскую работу в области нейропсихологии в Немецком научно-исследовательском Обществе имени Макса Планка (Max-Planck-Gesellschaft) в Гёттингене, а позже получил место научного сотрудника в Принстонском университете в США. Но он не прекращает отстаивать интересы ЛГБТ-сообщества в Египте, став за эти годы известным правозащитником. "С 2014 года - момента, когда к власти в стране пришел Абдель Фаттах ас-Сиси, - число египетских геев и лесбиянок, арестованных полицией, постоянно растет, - говорит Ахмед. - Репаративная терапия приобрела за это время большую популярность в стране".

Эль-Хади рассказывает историю египетской лесбийской активистки Сары Хегази, арестованной в 2017 году после того, как на концерте в Каире она размахивала радужным флагом. Пытаясь "вылечить" Сару от "нездоровой сексуальности", ее подвергли пыткам и сексуальному насилию в тюрьме. Выйдя из тюрьмы, девушка попросила убежища в Канаде, но травма, нанесенная ей в результате репаративной терапии, оставила в ее душе глубочайший след. В июне 2020 года она покончила с собой.

"Лицензированные специалисты" в борьбе против ЛГБТ

Практика репаративной терапии не ограничивается одной страной или религиозной группой. Эль-Хади говорит, что многие египетские терапевты-мусульмане едут в США, чтобы пройти "обучение" у местных христиан-евангелистов - свидетелями этого неоднократно становились и американские активисты в области защиты прав ЛГБТ.

"Они объединяются против ЛГБТ-движения, несмотря на различия в религиозных взлядах", - считает Мэтью Шурка, активист американского движения Born Perfect, которое борется за полное запрещение практики репаративной терапии в США и работает с ее жертвами.

Отец Мэтью Шурки вынудил его к репаративной терапии в подростковом возрасте

Сам Мэтью тоже подвергся этому калечащему методу после того, как в 16 лет он признался в своей сексуальной идентичности отцу - консервативному иудею. Мэтью пять лет пытались "излечить" различные терапевты, родители даже отправили его в специальный лагерь. "Терапия, которой меня подвергали, не была основана на религиозных постулатах. Меня "лечили" дипломированные врачи", - говорит он.

Одна из основных проблем в борьбе с репаративной терапией состоит в том, что у нее нет четких правил или методов, поэтому так сложно принять запрещающий ее закон. На федеральном уровне в США конверсионная терапия не запрещена, но в некоторых штатах или округах существуют законы, не позволяющие ее практиковать. Мэтью Шурка настроен оптимистично: он говорит, что с 2014 года - момента образования Born Perfect - в США на различных местных уровнях было принято 107 законов, запрещающих репаративную терапию.

Запрет конверсионной терапии должен носить международный характер

И Шурка, и Эль-Хади уверены, что усилия, направленные на прекращение этой практики, должны носить международный характер. Эль-Хади с одобрением отзывается о запрете репаративной терапии в Германии, но считает, что немецкое правительство может сделать еще больше для искоренения этого калечащего метода.

"Ангела Меркель (Angela Merkel) по-прежнему встречается с Абделем Фаттахом ас-Сиси и поддерживает его - несмотря на то, что он попирает права ЛГБТ-сообщества. Это абсолютно неприемлемо", - уверен Эль-Хади.

Маркус Ульрих из Союза геев и лесбиянок Германии (LSVD), в свою очередь, считает, что запрет репаративной терапии в ФРГ должен быть четче. Пока что его формулировки слишком расплывчаты, говорит он DW: репаративная терапия определяется как практика, которая "оказывает влияние на людей", при этом остается неясным, имеются ли в виду все случаи принуждения: физического, психологического, финансового и социального.

Кроме того, принятый в Германии закон распространяется только на несовершеннолетних, хотя эксперты уверены: манипулировать людьми в попытке вынудить их к репаративной терапии, и нанести им физический и психологический вред можно в любом возрасте, говорит Ульрих.

Впрочем, несмотря на все беспокойство по поводу немецкого закона, активисты в Германии с энтузиазмом отреагировали на публичный призыв международных религиозных лидеров и надеются, что он может стать поворотным моментом в борьбе за запрет репаративной терапии. Маркус Ульрих из LSVD уверен: рано или поздно, но этот метод будет искоренен. "Потребовались десятилетия, чтобы достичь того, чего мы достигли сегодня. И это только начало", - говорит он.

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