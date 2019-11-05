 Гомосексуальность - не болезнь. Почему не запретят репаративную терапию? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 28.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Гомосексуальность - не болезнь. Почему не запретят репаративную терапию?

Более 300 религиозных лидеров призвали запретить репаративную терапию. ФРГ сделала это одной из первых. DW поговорила с двумя геями, подвергнувшимися этой насильственной практике.

Человек с радужным флагом

"Мы с печалью признаем, что некоторые религиозные учения часто, на протяжении веков, причиняли и продолжают причинять глубокую боль и оскорблять лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, квиров и интерсексуалов", - было сказано в декларации, которую подписали 370 лидеров разных религиозных конфессий из 35 стран мира. Все они стали участниками конференции, прошедшей в середине декабря в Великобритании при поддержке правительства страны, и призывающей к глобальному запрету репаративной терапии - практики, направленной на изменение сексуальной ориентации человека или подавление его гендерной идентичности при помощи психологических или физических нагрузок. Эта практика основана на убеждении, что гетеросексуальность является нормой, а все остальное - болезнью или аномалией: убеждении, отвергнутом Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В числе подписавших декларацию были представители христианства, иудаизма, ислама, буддизма и сикхизма. Свои подписи поставили лауреат Нобелевской премии мира, англиканский архиепископ Кейптаунский Десмонд Туту из ЮАР, бывший главный раввин Ирландии Дэвид Розен, англиканский епископ Ливерпуля Пол Байес и бывший президент Ирландии Мэри Макэлис. Многие из них являются известными защитниками ЛГБТ.

Германия среди лидеров по запрету репаративной терапии

Германия стала пятой страной, запретившей в 2020 году репаративную терапию  в отношении несовершеннолетних - после Эквадора, Бразилии, Тайваня и Мальты, а также нескольких штатов США и провинций Канады.  С тех пор эта практика была также запрещена в Албании, Швейцарии и в австралийском штате Виктория.

Британский премьер-министр Борис Джонсон повторил обещание запретить репаративную терапию, данное в 2018 году, назвав ее "абсолютно отвратительной" практикой, которой нет места в Великобритании. Несмотря на широкое осуждение этого метода правительствами западных стран и правозащитными организациями, многим странам еще лишь предстоит разработать законодательство, запрещающее ее.

"Можно быть уверенным, что принятый в Германии закон вселил неуверенность в тех, кто предлагает подобную "терапию", - считает Маркус Ульрих (Markus Ulrich), пресс-секретарь Союза геев и лесбиянок Германии (LSVD). - Но сказать наверняка, действительно ли в Германии стало меньше случаев репаративной терапии, нельзя". 

Каминг-аут в консервативном Египте

Ахмед Эль-Хади вырос в Каире, в консервативной мусульманской семье. То, что он гей, Ахмед понимал с раннего возраста. На каминг-аут он решился в студенческие годы - по его собственным словам, ему "надоело жить двойной жизнью". Но в его семье на признание отреагировали не так, как надеялся Ахмед. "Они ужасно разозлились и отвели меня к психиатру, чтобы он вылечил меня "от извращения", - вспоминает парень. Однокурсники и профессора в университете тоже убеждали его согласиться на "лечение", а полиция в студенческом кампусе устроила ему допрос. Когда он отказался пройти терапию, ему стали угрожать убийством.

Ахмед Эль-Хади - египетский нейропсихолог и борец за права ЛГБТ

Ахмед Эль-Хади - египетский нейропсихолог и борец за права ЛГБТ

В 2007 году Эль-Хади уехал из Египта в Германию, чтобы защитить кандидатскую работу в области нейропсихологии в Немецком научно-исследовательском Обществе имени Макса Планка (Max-Planck-Gesellschaft) в Гёттингене, а позже получил место научного сотрудника в Принстонском университете в США. Но он не прекращает отстаивать интересы ЛГБТ-сообщества в Египте, став за эти годы известным правозащитником. "С 2014 года - момента, когда к власти в стране пришел Абдель Фаттах ас-Сиси, - число египетских геев и лесбиянок, арестованных полицией, постоянно растет, - говорит Ахмед. - Репаративная терапия приобрела за это время большую популярность в стране".

Эль-Хади рассказывает историю египетской лесбийской активистки Сары Хегази, арестованной в 2017 году после того, как на концерте в Каире она размахивала радужным флагом. Пытаясь "вылечить" Сару от "нездоровой сексуальности", ее подвергли пыткам и сексуальному насилию в тюрьме. Выйдя из тюрьмы, девушка попросила убежища в Канаде, но травма, нанесенная ей в результате репаративной терапии, оставила в ее душе глубочайший след. В июне 2020 года она покончила с собой.

"Лицензированные специалисты" в борьбе против ЛГБТ

Практика репаративной терапии не ограничивается одной страной или религиозной группой. Эль-Хади говорит, что многие египетские терапевты-мусульмане едут в США, чтобы пройти "обучение" у местных христиан-евангелистов - свидетелями этого неоднократно становились и американские активисты в области защиты прав ЛГБТ.

"Они объединяются против ЛГБТ-движения, несмотря на различия в религиозных взлядах", - считает Мэтью Шурка, активист американского движения Born Perfect, которое борется за полное запрещение практики репаративной терапии в США и работает с ее жертвами.

Отец Мэтью Шурки вынудил его к репаративной терапии в подростковом возрасте

Отец Мэтью Шурки вынудил его к репаративной терапии в подростковом возрасте

Сам Мэтью тоже подвергся этому калечащему методу после того, как в 16 лет он признался в своей сексуальной идентичности отцу - консервативному иудею. Мэтью пять лет пытались "излечить" различные терапевты, родители даже отправили его в специальный лагерь. "Терапия, которой меня подвергали, не была основана на религиозных постулатах. Меня "лечили" дипломированные врачи", - говорит он.

Одна из основных проблем в борьбе с репаративной терапией состоит в том, что у нее нет четких правил или методов, поэтому так сложно принять запрещающий ее закон. На федеральном уровне в США конверсионная терапия не запрещена, но в некоторых штатах или округах существуют законы, не позволяющие ее практиковать. Мэтью Шурка настроен оптимистично: он говорит, что с 2014 года - момента образования Born Perfect - в США на различных местных уровнях было принято 107 законов, запрещающих репаративную терапию.

Запрет конверсионной терапии должен носить международный характер

И Шурка, и Эль-Хади уверены, что усилия, направленные на прекращение этой практики, должны носить международный характер. Эль-Хади с одобрением отзывается о запрете репаративной терапии в Германии, но считает, что немецкое правительство может сделать еще больше для искоренения этого калечащего метода.

"Ангела Меркель (Angela Merkel) по-прежнему встречается с Абделем Фаттахом ас-Сиси и поддерживает его - несмотря на то, что он попирает права ЛГБТ-сообщества. Это абсолютно неприемлемо", - уверен Эль-Хади.

Маркус Ульрих из Союза геев и лесбиянок Германии (LSVD), в свою очередь, считает, что запрет репаративной терапии в ФРГ должен быть четче. Пока что его формулировки слишком расплывчаты, говорит он DW: репаративная терапия определяется как практика, которая "оказывает влияние на людей", при этом остается неясным, имеются ли в виду все случаи принуждения: физического, психологического, финансового и социального.

Кроме того, принятый в Германии закон распространяется только на несовершеннолетних, хотя эксперты уверены: манипулировать людьми в попытке вынудить их к репаративной терапии, и нанести им физический и психологический вред можно в любом возрасте, говорит Ульрих.

Впрочем, несмотря на все беспокойство по поводу немецкого закона, активисты в Германии с энтузиазмом отреагировали на публичный призыв международных религиозных лидеров и надеются, что он может стать поворотным моментом в борьбе за запрет репаративной терапии. Маркус Ульрих из LSVD уверен: рано или поздно, но этот метод будет искоренен. "Потребовались десятилетия, чтобы достичь того, чего мы достигли сегодня. И это только начало", - говорит он.

Смотрите также:

  • Кира Валькенхорст, пляжная волейболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Кира Валькенхорст, волейболистка

    Немецкая пляжная волейболистка Кира Валькенхорст (Kira Walkenhorst) выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии вместе со своей напарницей Лаурой Людвиг (Laura Ludwig). "В декабре я стану мамой", - заявила Кира недавно в интервью газете Bild. Забеременела не Кира, а ее официально зарегистрированная жена Мария - с помощью искусственного оплодотворения от анонимного донора.

  • Сью Берд, баскетболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Сью Берд, баскетболистка

    Одна из самых титулованных баскетболисток в мире Сью Берд в 2017 году открыто заявила о своих отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино: "Я - лесбиянка, Меган - моя девушка. Это не секрет для людей, которые меня знают". Сью Берд выступала за московское "Динамо". С Россией ее связывает не только спорт: семья ее отца приехала в Америку из России.

  • Энтони Боуэнс, американский рестлер

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Энтони Боуэнс, рестлер и модель

    Энтони Боуэнс (слева), рестлер и модель совершил каминг-аут как бисексуал на канале YouTube своего парня Майкла Павано. В своем аккаунте на Facebook в графе "семейное положение" Энтони открыто указал имя своего бойфренда и дал ссылку на его страницу.

  • Марк Фостер, пловец

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Марк Фостер, пловец

    Шестикратный чемпион мира по плаванию британец Марк Фостер совершил каминг-аут в ноябре 2017 года уже после того, как закончил свою спортивную карьеру. В интервью The Guardian он признался, что не был честен перед собой и своими фанатами. "Мне 47 лет, я не участвую в соревнованиях, но я не первый спортсмен-гей, рассказавший о себе правду", - подчеркнул Марк Фостер.

  • Роберт Миллар

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Роберт Миллар, велогонщик

    Легендарный британский велогонщик Роберт Миллар сменил пол и стал женщиной по имени Филиппа Йорк. Спортсмен признался, что процесс по смене пола начался еще в 2000 году, но он скрывал это, чтобы не вызвать гнев со стороны фанатов.

  • Колин Джексон, бегун

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Колин Джексон, легкоатлет

    Британский легкоатлет Колин Джексон многие годы скрывал свою сексуальную ориентацию. Лишь 26 августа 2017 года он в интервью для шведского документального фильма "Rainbow Heroes" совершил каминг-аут. По признанию самого спортсмена, ему не хотелось, чтобы СМИ сделали из этого очередную сенсацию.

  • Паралимпийка Тереза Го

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Тереза Го, пловчиха

    30-летняя Тереза Го из Сингапура, завоевавшая бронзовую медаль по плаванию на Паралимпийских играх в 2016 году, совершила каминг-аут в преддверии ежегодного ЛГБТ-фестиваля Pink Dot в июле 2017 года. Друзья и любимая девушка поддержали спортсменку в решении публично объявить о своей гомосексуальности.

  • Брайан Андерсон

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Брайан Андерсон, скейтбордист

    Брайан Андерсон, обладатель Мирового кубка скейтбординга в Дортмунде, рассказал о том, что он гей, своей семье и коллегам, но на публичный камин-аут решился только в 40 лет. "Для меня скейтбординг всегда был на первом месте, а моя гомосексуальность - на втором", - заявил Андерсон в интервью Vice Sports.

  • Данни Уотс, автогонщик

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Данни Уотс, автогонщик

    Британец Данни Уотс по собственному признанию притворялся гетеросексуалом в течение 17 лет. Уотс поведал, что не решался на каминг-аут до завершения карьеры из-за страха потерять спонсоров. Автогонщик состоял в браке с женщиной, и у него есть сын. "Постоянно скрываться - это сплошные мучения и боль", - сказал он журналистам.

  • Шон Барбер - канадский прыгун с шестом

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Шон Барбер, прыгун с шестом

    Канадский прыгун с шестом Шон Барбер написал на своей странице в Facebook следующее: "Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за огромную поддержку... Моим друзьям: я тоже люблю вас".

    Автор: Виктор Вайц


Смотреть видео 03:15

Любовь вне закона: Геям вход воспрещен, или Бизнес на гомофобии в России

Аудио- и видеофайлы по теме

Русскоязычные ЛГБТ-активисты на берлинском гей-параде  

Как гей-активисты могут повлиять на канцлера ФРГ  

Также по теме

Kolumbien | LGBT | Feminismus | Gay Pride

Комментарий: Гомосексуальность - не болезнь 05.11.2019

Инициатива министра здравоохранения о запрете репаративной терапии для гомосексуалов - важный сигнал, считает главный редактор DW Инес Поль.

Büro Pause Kollegen Symbolbild

Представители ЛГБТ в Германии избегают каминг-аута на работе 26.01.2019

По данным исследования Boston Consulting Group, лишь каждый третий сотрудник нетрадиционной сексуальной ориентации в ФРГ открыто рассказывает о ней коллегам.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Протесты в Беларуси: жители Минска вновь вышли на улицы  

В Швейцарии сотни британцев сбежали из-под карантина  

Глава ВОЗ: Коронавирус - это не последняя пандемия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно