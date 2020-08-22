 Главный редактор издания Hrodna.life Алексей Шота отпущен после задержания | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.05.2021

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Беларусь

Главный редактор издания Hrodna.life Алексей Шота отпущен после задержания

У журналиста Алексея Шоты забрали ноутбук, телефон и жесткие диски. После освобождения главреда Hrodna.life силовики пришли к редактору Ирине Новик, проходящей по делу об "экстремистских материалах".

Белорусская милиция в Минске

Белорусская милиция

Главный редактор гродненского издания Hrodna.life Алексей Шота покинул отделение милиции в воскресенье, 30 мая, спустя несколько часов после задержания. Во время осмотра у него забрали ноутбук, телефон, три старых жестких диска, а также зонт.

Вскоре после освобождения Шоты силовики пришли к редактору спецпроектов издания Ирине Новик. Она тоже проходит по административному делу об "экстремистских материалах".

Речь идет о деле, заведенном в отношении редакции Hrodna.life зимой по статье о распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов. Милиция нашла на сайте издания несколько ссылок на Telegram-канал, признанный экстремистским. В марте главного редактора издания оштрафовали суммарно на 425 базовых величин (12325 белорусских рублей, или около 3990 евро).

Протесты в Беларуси

Давление на СМИ в Беларуси усилилось в свете массовых протестов, начавшихся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли.

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    "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

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    Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

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    Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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