Главе Пензенской области Белозерцеву предъявлено обвинение

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, задержанному ранее по подозрению в коррупции, и его соучастникам предъявлены обвинения. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, обвинения также выдвинуты главе группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору "Фарамация" Антону Колоскову, водителю представительства региона при правительстве России Геннадию Маркову и Федору Федотову, который является заместителем директора московского представительства Пензенской области.

Взятка на сумму свыше 31 млн рублей

По словам Петренко, фигуранты проходят по статьям о даче взятки, получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

"Следствие ходатайствует перед судом об аресте шестерых обвиняемых", - приводит слова Петренко агентство "Интерфакс".

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора "Фарамация" Антона Колоскова через посредников свыше 31 млн рублей (более 349 тыс евро).

Ранее источник в Следственном комитете сообщил РБК о том, что следователи в ходе обыска в доме Белозерцева обнаружили более 300 млн руб. наличными. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах,в ходе обыска было обнаружено около 500 млн руб. наличными.

Между тем сам Белозерцев вину признать отказывается.

Предоставление конкурентных преимуществ "БИОТЭК"

Следователи полагают, что взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Дома и на работе у Белозерцева, Шпигелей и других фигурантов подозреваемых проведены обыски.

Иван Белозерцев занимал пост губернатора Пензенской области с сентября 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на очередных выборах, получив поддержку около 78 процентов избирателей. После объявления о задержании членство политика в партии "Единая Россия" решили приостановить.

Смотрите также: