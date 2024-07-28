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ОбществоФранция

Главе МВД Франции отправили посылку со следами чумы

Кирилл Шестаков
28 июля 2024 г.

В письме, адресованном министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену, предварительно выявили следы чумы. Содержимое отправили на дополнительные анализы, сообщает franceinfo.

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен
Министр внутренних дел Франции Жеральд ДарманенФото: Boileau Franck/MAXPPP/dpa/picture alliance

Министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену было отправлено письмо с черным порошком, в котором предварительные тесты выявили следы чумы. Об этом сообщает в воскресенье, 28 июля, телерадиокомпания franceinfoсо ссылкой на источник и прокурора города Дижон. Посылку нашли в сортировочном центре почты в департаменте Кот-д'Ор на востоке Франции.

Содержимое посылки было отправлено на дополнительные анализы в Институт Пастера в Париже, результаты ожидаются к вечеру 29 июля. При этом в префектуре Кот-д'Ор отметили, что речь может идти о "ложноположительном результате".

Письмо, адресованное французскому министру, содержало "расовые оскорбления", отмечает телеканал France 3. Отправитель письма и его мотивы пока не установлены. Расследованием дела занимается Дижонский отдел по борьбе с преступностью.

Чума - "очень серьезное заболевание", которое при отсутствии лечения приводит к летальному исходу с вероятностью 30-100%, указывает Всемирная организация здравоохранения.

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