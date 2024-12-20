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Глава военной контрразведки ФСБ Юрьев ушел в отставку

Сергей Ромашенко
20 декабря 2024 г.

Николай Юрьев ушел на пенсию по собственному желанию, сообщили информированные источники. Решение об отставке Юрьева было принято еще летом.

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Здание ФСБ России на Лубянской площади в Москве
Здание ФСБ России на Лубянской площади в МосквеФото: Igor Sinitsyn/imageBROKER/picture alliance

Руководитель департамента военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Николай Юрьев ушел с занимаемой должности, сообщило в пятницу, 20 декабря, агентство РБК со ссылкой на два источника в силовых ведомствах. Ранее о возможной отставке Юрьева сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Как рассказал один из собеседников РБК, указ о снятии генерала с должности был подписан 16 декабря, а решение об отставке было принято еще летом этого года. По словам источника, Юрьев ушел на пенсию по собственному желанию.

19 декабря президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал "тяжелейшим проколом" российских спецслужб убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. 

Юрьева временно заменит его заместитель

Помимо самого Николая Юрьева никто из департамента не уходит, все заместители остаются. "Пока место руководителя вакантно, имя кандидата не озвучивается", - сообщил источник. Он добавил, что обязанности главы военной контрразведки ФСБ будет временно исполнять один из заместителей Юрьева.

"Основными задачами департамента военной контрразведки ФСБ России и органов безопасности в войсках являются пресечение устремлений иностранных разведок к вооруженным силам РФ, добывание разведывательной информации об угрозах безопасности, пресечение террористической и диверсионной деятельности, направленной против войск, а также обеспечение защиты сведений, составляющих гостайну, борьба с оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков в войсках", - говорил Юрьев в 2018 году в интервью ТАСС.

Он также отмечал, что основная задача оперативной группы военной контрразведки в Сирии - обеспечение безопасности базы российских ВКС, а добываемая сотрудниками оперативной группы информация используется командованием при принятии решений о проведении специальных и войсковых операций.

 

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