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ФСБ: В Калининградской области задержан диверсант из ФРГ

Сергей Ромашенко
20 ноября 2024 г.

Гражданин ФРГ въехал из Польши, чтобы совершить диверсии на объекте энергетики, заявила ФСБ. По ее утверждению, подозреваемый пытался провезти взрывчатку под видом шампуня.

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КПП на границе между Польшей и Калининградской областью
Участок границы между Польшей и Калининградской областью Фото: Michal Dyjuk/AP Photo/picture alliance

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала гражданина Германии, въехавшего в Калининградскую область России из Польши для диверсий на объектах энергетики, сообщил в среду, 20 ноября, Центр общественных связей ФСБ. Спецслужба распространила видео, на котором задержанного вытаскивают из личного автомобиля, кладут на асфальт и, держа за волосы, допрашивают.

ФСБ утверждает также, что в машине мужчины нашли пол-литра жидкой взрывчатки - он пытался провезти ее под видом шампуня.

Диверсия на газораспределительной станции

ФСБ считает его причастным к теракту, совершенному в ночь на 22 марта в Калининграде: подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления с использованием самодельного взрывного устройства. Региональное управление МЧС тогда заявило, что "произошла разгерметизация трубы низкого давления диаметром 200 мм с последующим факельным горением". Пострадавших не было, пожар ликвидировали.

По сведениям ФСБ, задержанный проживал в Гамбурге и от проживавшего в том же городе гражданина Украины, имеющего в ФРГ вид на жительство, получил задание об организации диверсий на объектах ТЭК в Калининградской области. Заказчик передал предполагаемому исполнителю и компоненты самодельной бомбы, утверждает спецслужба.

Сообщается, что задержанный дал под видеофиксацию ФСБ признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (теракт, до 20 лет лишения свободы) и ч. 1.1 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ, до семи лет заключения). Задержанный помещен под стражу.

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