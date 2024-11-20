ФСБ: В Калининградской области задержан диверсант из ФРГ

ФСБ: В Калининградской области задержан диверсант из ФРГ20 ноября 2024 г.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала гражданина Германии, въехавшего в Калининградскую область России из Польши для диверсий на объектах энергетики, сообщил в среду, 20 ноября, Центр общественных связей ФСБ. Спецслужба распространила видео, на котором задержанного вытаскивают из личного автомобиля, кладут на асфальт и, держа за волосы, допрашивают.
ФСБ утверждает также, что в машине мужчины нашли пол-литра жидкой взрывчатки - он пытался провезти ее под видом шампуня.
Диверсия на газораспределительной станции
ФСБ считает его причастным к теракту, совершенному в ночь на 22 марта в Калининграде: подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления с использованием самодельного взрывного устройства. Региональное управление МЧС тогда заявило, что "произошла разгерметизация трубы низкого давления диаметром 200 мм с последующим факельным горением". Пострадавших не было, пожар ликвидировали.
По сведениям ФСБ, задержанный проживал в Гамбурге и от проживавшего в том же городе гражданина Украины, имеющего в ФРГ вид на жительство, получил задание об организации диверсий на объектах ТЭК в Калининградской области. Заказчик передал предполагаемому исполнителю и компоненты самодельной бомбы, утверждает спецслужба.
Сообщается, что задержанный дал под видеофиксацию ФСБ признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (теракт, до 20 лет лишения свободы) и ч. 1.1 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ, до семи лет заключения). Задержанный помещен под стражу.