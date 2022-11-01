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Полицейские на месте трагедии в квартале Итхэвон в Сеуле
На месте трагедии в квартале Итхэвон в СеулеФото: Koji Ito/dpa/picture alliance
КатастрофыЮжная Корея

Полиция в Сеуле признала ошибки после трагедии на Хэллоуине

Александра Левина
57 мин. назад

Полиция располагала информацией о большом числе людей, собравшихся на праздновании Хэллоуина в Сеуле, но не приняла достаточных мер для предотвращения давки, в которой погибли более 150 человек.

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Начальник управления полиции Южной Кореи Хон Ги Хён во вторник, 1 ноября, заявил о том, что ведомству было известно о большом количестве людей, собравшихся в центре Сеула на праздновании Хэллоуина 29 октября. По его словам, эта информация уже была "срочным сигналом об опасности", но она не была воспринята со всей серьезностью. О проведении праздника не было заявлено официально, поэтому ни полиция, ни службы безопасности местных властей не контролировали толпу систематически. В тот день в квартале Итхэвон находились всего 137 полицейских, тогда как в другой части Сеула, где проходила демонстрация с участием 25 тыс. человек, за порядком следили 6500 полицейских, указывает агентство AFP.

Давка началась в популярном квартале Итхэвон в центре южнокорейской столицы во время первого после отмены коронавирусных ограничений празднования Хэллоуина. По оценкам полиции, в тот вечер там собрались около 100 тысяч человек. Давка произошла неподалеку от отеля Hamilton, располагающегося в узком переулке. По последним данным, погибли 156 человек, в том числе 26 иностранцев. Среди погибших - четыре гражданки России.

Правила безопасности на массовых мероприятиях в Южной Корее будут усовершенствованы

В Южной Корее существуют жесткие правила организации массовых мероприятий. Зачастую это приводит к тому, что на демонстрациях присутствует больше полицейских, чем участников. Администрация Сеула также располагает системой наблюдения, которая позволяет в режиме реального времени прогнозировать количество собравшихся людей с помощью сбора и анализа данных с мобильных устройств. Но, по сообщениям СМИ, в субботу, 29 октября, когда случилась трагедия, эта система не использовалась.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о том, что после произошедшей катастрофы, страна должна срочно усовершенствовать систему по предотвращению большого скопления людей: "Безопасность людей важна, вне зависимости от того, есть организатор (мероприятия. - Ред.) или нет", - заявил он на заседании правительства.

Ранее президент страны пообещал провести тщательное расследование случившегося и создать все условия для того, чтобы подобная трагедия не повторилась.

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