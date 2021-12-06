 Глава Мюнхенской конференции считает маловероятной войну РФ против Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 06.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Глава Мюнхенской конференции считает маловероятной войну РФ против Украины

По мнению Вольфганга Ишингера, цена войны была бы для Кремля выше, нежели потенциальная выгода. Эксперт считает, что Германии уже слишком поздно останавливать "Северный поток -2".

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер

Глава "Мюнхенской конференции по безопасности" Вольфганг Ишингер

Пока начало войны России с Украиной маловероятно, поскольку цена за нее была бы для Москвы выше, нежели потенциальная выгода. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, опубликованному вечером в воскресенье, 5 декабря.

По наблюдениям германского эксперта по безопасности, президента России Владимира Путина "уже давно преследует страх, что Америка все еще хочет сделать Украину и Грузию членами НАТО". "Это для России - красная черта", - констатирует он, отмечая: "Мы, конечно, не можем заявить, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Но мы можем дать Украине понять, что в долгосрочной перспективе ей лучше бы ориентироваться на финнов. Финляндия - член ЕС, но не НАТО".

Вольфганг Ишингер одобряет тот факт, что новая правительственная коалиция в Германии в коалиционном соглашении сначала заняла четкую позицию по отношению к ситуации в Украине и Беларуси и уже после этого заявила о будущих отношениях с Россией. "Лучше так, чем наоборот. Россия проводит, скорее, оппортунистическую, нежели стратегическую политику. Именно поэтому так важно вести переговоры с Россией с позиции западной силы",  - подчеркивает он.

Необходимость диалога ЕС и России

При этом глава MSC убежден в необходимости ведения диалога с Москвой. С его точки зрения, новому правительству ФРГ стоит придерживаться этой цели (наладить диалог с РФ) и выступать за диалог между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Москвой - с другой.

"Ведь это гротескно: США и Россия ведут интенсивные переговоры о разоружении и стратегической безопасности, а между ЕС и Россией - полная тишина, - говорит он. - Мы слишком позволяем нашим собственным партнерам по ЕС связывать нам руки. Диалог с Москвой был бы неправильным только тогда, когда его можно было бы интерпретировать как признак слабости".

Ишингер: Останавливать "СП - 2" уже поздно

Комментируя вероятность возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом, Ишингер отмечает: "ЕС необходимо показать, что Европа - это важный партнер США и останется им в будущем". При этом глава MSC соглашается с журналистом Handelsblatt, что остановка проекта "Северный поток - 2" "могла бы облегчить (нынешнему президенту США. - Ред.) Джо Байдену жизнь".

"Но, похоже, для этого (сворачивания проекта "Северный поток - 2". - Ред.) уже поздно, - продолжает свою мысль Вольфганг Ишингер. - Кроме того: если мы после отказа от использования атомной энергии к 2020 году собираемся также отказаться от использования угольной энергии, наша потребность в импорте газа в среднесрочной перспективе снижаться не будет".

При этом германский эксперт по безопасности подчеркивает, что ФРГ не должна становиться зависимой от внутренней политики США. "Нам нужно быть уверенными, что нашу политику в Америке по-прежнему правильно понимают и воспринимают всерьез", - добавляет он.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 02:49

Лавров и Блинкен обсудили российские войска на границе с Украиной (02.12.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Какой будет политика по отношению к России правящей коалиции Германии? (07.10.2021)  

Зачем Путину войска у границы с Украиной и разговоры о новом президентском сроке (01.12.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Россиянке Софье Сапеге в Минске предъявили окончательное обвинение  

В Европарламенте назвали цену возможной войны России с Украиной  

Ограничения для непривитых от ковида в Германии: что изменилось  