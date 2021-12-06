Глава Мюнхенской конференции считает маловероятной войну РФ против Украины

Пока начало войны России с Украиной маловероятно, поскольку цена за нее была бы для Москвы выше, нежели потенциальная выгода. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, опубликованному вечером в воскресенье, 5 декабря.

По наблюдениям германского эксперта по безопасности, президента России Владимира Путина "уже давно преследует страх, что Америка все еще хочет сделать Украину и Грузию членами НАТО". "Это для России - красная черта", - констатирует он, отмечая: "Мы, конечно, не можем заявить, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Но мы можем дать Украине понять, что в долгосрочной перспективе ей лучше бы ориентироваться на финнов. Финляндия - член ЕС, но не НАТО".

Вольфганг Ишингер одобряет тот факт, что новая правительственная коалиция в Германии в коалиционном соглашении сначала заняла четкую позицию по отношению к ситуации в Украине и Беларуси и уже после этого заявила о будущих отношениях с Россией. "Лучше так, чем наоборот. Россия проводит, скорее, оппортунистическую, нежели стратегическую политику. Именно поэтому так важно вести переговоры с Россией с позиции западной силы", - подчеркивает он.

Необходимость диалога ЕС и России

При этом глава MSC убежден в необходимости ведения диалога с Москвой. С его точки зрения, новому правительству ФРГ стоит придерживаться этой цели (наладить диалог с РФ) и выступать за диалог между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Москвой - с другой.

"Ведь это гротескно: США и Россия ведут интенсивные переговоры о разоружении и стратегической безопасности, а между ЕС и Россией - полная тишина, - говорит он. - Мы слишком позволяем нашим собственным партнерам по ЕС связывать нам руки. Диалог с Москвой был бы неправильным только тогда, когда его можно было бы интерпретировать как признак слабости".

Ишингер: Останавливать "СП - 2" уже поздно

Комментируя вероятность возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом, Ишингер отмечает: "ЕС необходимо показать, что Европа - это важный партнер США и останется им в будущем". При этом глава MSC соглашается с журналистом Handelsblatt, что остановка проекта "Северный поток - 2" "могла бы облегчить (нынешнему президенту США. - Ред.) Джо Байдену жизнь".

"Но, похоже, для этого (сворачивания проекта "Северный поток - 2". - Ред.) уже поздно, - продолжает свою мысль Вольфганг Ишингер. - Кроме того: если мы после отказа от использования атомной энергии к 2020 году собираемся также отказаться от использования угольной энергии, наша потребность в импорте газа в среднесрочной перспективе снижаться не будет".

При этом германский эксперт по безопасности подчеркивает, что ФРГ не должна становиться зависимой от внутренней политики США. "Нам нужно быть уверенными, что нашу политику в Америке по-прежнему правильно понимают и воспринимают всерьез", - добавляет он.

Смотрите также:

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Проверка систем вооружения Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Запад выражает поддержку Украине Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Войска подтягивают к Донбассу В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Американские эсминцы уже в Черном море США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Война, которая длится уже семь лет Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Разбомблены и разрушены Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Столкновения и погибшие несмотря на перемирие Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Зеленский вручил награды украинским солдатам 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Российское гражданство по упрощенной процедуре В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года. Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс

