 Глава Минобороны ФРГ высказалась за создание сил быстрого реагирования ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 02.09.2021

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Германия

Глава Минобороны ФРГ высказалась за создание сил быстрого реагирования ЕС

Крамп-Карренбауэр считает, что силы быстрого реагирования могут быть созданы за счет коалиции готовых к этому стран ЕС. Однако решение должно быть принято в соответствии со статьей 44 Договора о Евросоюзе, уверена она.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Евросоюз изучает возможность создания собственных, независимых от США и НАТО, сил быстрого реагирования численностью не менее 5 тысяч человек. Инициатива обсуждалась в четверг, 2 сентября, в Брдо под Кранью на северо-западе Словении, где проходят консультации министров обороны стран ЕС.

По словам главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), речь идет о "коалиции желающих" пойти на этот шаг государств сообщества, которые стремятся объединить части своих вооруженных сил.

Уроки из завершения миссии США в Афганистане

Встреча министров стран обороны ЕС

Встреча министров стран обороны ЕС

Как уточнило агентство AFP, речь идет о том, чтобы извлечь уроки из реакции ЕС на завершение американской военной миссии в Афганистане.

"Трезвая правда об Афганистане такова: мы, европейцы, почти не оказали сопротивления решению американцев о выводе войск, потому что не могли этого сделать из-за отсутствия собственных возможностей", - подчеркнула Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По ее мнению, захват власти в Кабуле радикальным исламистским движением "Талибан" стал для Запада "тяжелым поражением".

ФРГ: Нужно совместное решение в соответствии со статьей 44 Договора о Евросоюзе

В то же время глава германского оборонного ведомства предостерегла от разговоров только о создании нового военного контингента. "Европейские дебаты не должны останавливаться на вопросе о том, нужны ли нам "европейские силы вмешательства" или нет", - уверена Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, проблема заключается не в том, создавать ли дополнительные силы ЕС, а в том, как совместно использовать существующие военные возможности.

При этом министр обороны ФРГ уточнила, что формированию подобных сил должно предшествовать совместное решение всех стран ЕС. Данный шаг был бы возможен в соответствии со статьей 44 Договора о Европейском Союзе. Согласно ей Европейский совет может поручить реализацию определенной миссии группе государств-членов с целью обеспечить защиту ценностей европейского сообщества.

Готовность Брюсселя взять ответственность за региональную безопасность

По мнению Крамп-Карренбауэр, при запуске подобного механизма необходимо будет дополнительно изучить возможности стран ЕС взять на себя "региональную ответственность за безопасность". В задачи Брюсселя при этом будет входить совместная подготовка сил специального назначения и организация таких важных операций, как стратегические воздушные перевозки.

Как отмечает в этой связи агентство dpa, заявление министра обороны ФРГ, по всей видимости, стало ответом на планы Франции, у которой - свое видение на возможное формирование подобных сил.

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон уже высказывал ряд идей в этой области после вступления в должность в 2017 году и намерен добиться продвижения соответствующего плана в рамках председательства Парижа в Совете ЕС в первой половине 2022 года.

Словения хочет принятия решения простым большинством

Между тем Матей Тонин, заместитель премьер-министра, министр обороны Словении, которая 1 июля возглавила по ротации Совет Евросоюза, поддержал идею такой коалиции, чтобы в случае очередного кризиса не зависеть полностью в военном отношении от США. По словам министра, реализация подобной инициативы позволит в кратчайшие сроки мобилизовать "от 5000 до 20 000 солдат".

В то же время Тонин предложил принять решение на этот счет простым большинством голосов. Но, как уточнило агентство AFP, подобный подход подорвет принцип консенсуса, который лежит в основе оборонной и внешней политики ЕС. Согласно источникам AFP, в ходе дебатов в Словении такое предложение министра не получило поддержки большинства.

Польша и Литва считают инициативу излишней

На этом фоне такие государства ЕС, как Польша и Литва, считают инициативу излишней с учетом существующих возможностей НАТО и опасаются возможного ослабления трансатлантического оборонного альянса. Так, министр обороны и заместитель премьер-министра Латвии Артис Пабрикс высказал мнение, что дело - не в создании новых сил реагирования, а в наличии "политической воли" для принятия необходимых решений на уровне ЕС.

Дискуссия о создании собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и независимых от США, ведется более 70 лет. В разные годы обсуждались перспективы формирования "европейского оборонительного сообщества", "еврокорпуса", "боевых групп ЕС", "армии ЕС". Как отмечали эксперты, планы ни разу не переводились в практическую плоскость, поскольку их блокировали союзники США, в частности Великобритания.

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    Автор: Марина Барановская


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