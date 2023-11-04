Глава МИД Хорватии извинился за самовольный поцелуй Бербок

Во время группового фото на встрече глав МИД стран - членов ЕС в Берлине хорватский министр Грлич-Радман неожиданно поцеловал в щеку свою немецкую коллегу.

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в субботу, 4 ноября, извинился за то, что во время группового фото министров иностранных дел стран - членов ЕС, встречавшихся 2 ноября в Берлине, он самовольно поцеловал в щеку главу МИД ФРГ Анналену Бербок (Annalena Baerbock).

Это фото, на котором глава немецкой дипломатии выглядит заметно смущенной и отворачивается от хорватского коллеги, вызвало шквал возмущения у пользователей Сети, политиков и защитников прав женщин. "Насильственное целование женщин ведь тоже называют насилием, разве нет?" - написала, в частности, бывшая премьер-министр Хорватии Ядранка Косор в соцсети X.

В свою очередь депутат хорватского парламента Ивана Кекин заявила, что Грлич-Радман своим поведением опозорил всех хорватов.

Немецкая газета Die Welt и швейцарская Tages-Anzeiger назвали инцидент "нападением с поцелуем". А издающаяся в Мюнхене Süddeutsche Zeitung написала 4 ноября, что извинился глава хорватской дипломатии "не в полной мере".

Извинения хорватского министра за поцелуй Бербок

"Возможно, это был неприятный момент, - приводят слова Грлич-Радмана хорватские СМИ. - Если кто-то увидел в этом нечто дурное, я приношу извинения перед теми, кто так это воспринял". Как утверждает хорватский министр, из-за опоздания самолета он встретился с Бербок по прибытии в Берлин только в момент группового фото. "Не знаю, в чем была проблема. Я не воспринял это так, я этого не осознал. Мы всегда сердечно приветствуем друг друга. Это душевные отношения между коллегами", - оправдался он.

Немецкий таблоид Bild , одним из первых сообщивший о скандальном инциденте, написал, что близкие к Анналене Бербок источники также расценили поцелуй Грлич-Радмана как неуклюжую попытку поприветствовать германского министра. "Все прочие мужчины и женщины - министры к тому моменту уже поприветствовали друг друга (поцелуйчики направо и налево)", - указала газета.

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