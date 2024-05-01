Глава МИД ФРГ: Расширение ЕС на восток укрепило Европу

По мнению Анналены Бербок, Евросоюз в результате расширения 20 лет тому назад стал сильнее и безопаснее. Глава МИД Польши Сикорский выразил удовлетворение тем, что Европа нашла силы преодолеть разделение.

Расширение ЕС на восток на десять стран-членов 20 лет тому назад принесло пользу всему Евросоюзу, убеждена министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Вступление в ЕС новых членов сделало все европейское сообщество более сильным и, главное, более безопасным", - сказала она во время посещения Франкфурта-на-Одере и польского города Слубице вместе с польским коллегой Радославом Сикорским в среду, 1 мая.

"Сегодня мы видим, что единый Европейский Союз, состоящий уже из 27 стран, стал сильнее, и это проявляется не в одной только торговле. Те преимущества, которые Европа ежедневно дает людям, особенно видны в германо-польском пограничном регионе и проявляются среди прочего в трансграничном автобусном сообщении, сотрудничестве полиции и таможни и в многочисленных связях между людьми по обе стороны границы", - отметила Бербок.

"Расширение на восток не упало с неба. Чтобы отважиться на шаг в неизвестное постоянно требовалось мужество со стороны политических лидеров и граждан. Мы считаем, что именно сегодня мы нуждаемся в такой мужественной ответственности, чтобы превратить наш экономический и торговый союз в союз безопасности, и здесь особенно важно сотрудничество между Германией и Польшей. Евросоюз должен быть реформирован, чтобы стать сильнее в сфере безопасности и говорить одним голосом. Нужно также принять в Евросоюз и те страны, которые хотят стать частью союза свободы и мира", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

Сикорский: Европа нашла силы преодолеть разделение

Со своей стороны Радослав Сикорский назвал "невероятным моментом" то, что 20 лет тому назад "мы как страны, как общества, как Европа нашли в себе силы преодолеть разделение Европы и благодаря этому преобразовались в единое сообщество мира и свободы".

1 мая 2004 года бывшие страны восточного блока Эстония, Латвия, Литва, Словения, Словакия, Чехия, Венгрия и Польша, а также Мальта и Кипр вступили в состав Евросоюза. Это стало крупнейшим расширением ЕС за всю историю его существования.