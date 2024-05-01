  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Глава МИД ФРГ: Расширение ЕС на восток укрепило Европу

Сергей Ромашенко
1 мая 2024 г.

По мнению Анналены Бербок, Евросоюз в результате расширения 20 лет тому назад стал сильнее и безопаснее. Глава МИД Польши Сикорский выразил удовлетворение тем, что Европа нашла силы преодолеть разделение.

https://p.dw.com/p/4fOma
Глава МИД ФРГ Бербок
Глава МИД ФРГ БербокФото: Kira Hofmann/AA/photothek.de/picture alliance

Расширение ЕС на восток на десять стран-членов 20 лет тому назад принесло пользу всему Евросоюзу, убеждена министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Вступление в ЕС новых членов сделало все европейское сообщество более сильным и, главное, более безопасным", - сказала она во время посещения Франкфурта-на-Одере и польского города Слубице вместе с польским коллегой Радославом Сикорским в среду, 1 мая.

"Сегодня мы видим, что единый Европейский Союз, состоящий уже из 27 стран, стал сильнее, и это проявляется не в одной только торговле. Те преимущества, которые Европа ежедневно дает людям, особенно видны в германо-польском пограничном регионе и проявляются среди прочего в трансграничном автобусном сообщении, сотрудничестве полиции и таможни и в многочисленных связях между людьми по обе стороны границы", - отметила Бербок.

"Расширение на восток не упало с неба. Чтобы отважиться на шаг в неизвестное постоянно требовалось мужество со стороны политических лидеров и граждан. Мы считаем, что именно сегодня мы нуждаемся в такой мужественной ответственности, чтобы превратить наш экономический и торговый союз в союз безопасности, и здесь особенно важно сотрудничество между Германией и Польшей. Евросоюз должен быть реформирован, чтобы стать сильнее в сфере безопасности и говорить одним голосом. Нужно также принять в Евросоюз и те страны, которые хотят стать частью союза свободы и мира", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

Сикорский: Европа нашла силы преодолеть разделение

Со своей стороны Радослав Сикорский назвал "невероятным моментом" то, что 20 лет тому назад "мы как страны, как общества, как Европа нашли в себе силы преодолеть разделение Европы и благодаря этому преобразовались в единое сообщество мира и свободы".

1 мая 2004 года бывшие страны восточного блока Эстония, Латвия, Литва, Словения, Словакия, Чехия, Венгрия и Польша, а также Мальта и Кипр вступили в состав Евросоюза. Это стало крупнейшим расширением ЕС за всю историю его существования.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Краткий обзор - в фотогалерее DW.
Политика24 февраля 2021 г.5 фото
Флаги ЕС в Брюсселе

20 лет расширению Евросоюза на восток. Что дальше?

20 лет расширению Евросоюза на восток. Что дальше?

Расширение Евросоюза на восток в 2004 году, когда в него вступило 10 новых членов, прошло успешно. Интегрировать страны Западных Балкан, а также Украину, будет сложнее.
Политика1 мая 2024 г.
external

В 2004 году в ЕС вступили десять стран - что изменилось за 20 лет?

В 2004 году в ЕС вступили десять стран - что изменилось за 20 лет?

Присоединение к Евросоюзу придало мощный импульс экономическому развитию новых стран-членов. Выиграли и жители этих государств. Ведь это привело не только к отмене таможенных барьеров, но и свободе передвижения внутри ЕС. Кроме того, плюсом стал переход на евро. Хотя этот шаг сделали еще не все вступившие в Евросоюз в 2004 году страны.
Политика30 апреля 2024 г.03:09 мин.