 Глава МИД ФРГ призвала дать четкий сигнал России | Новости из Германии о Германии | DW | 05.01.2022

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Германия

Глава МИД ФРГ призвала дать четкий сигнал России

Единственный выход из кризиса, возникшего в связи с наращиванием военной активности России на границах с Украиной, - диалог, уверена Анналена Бербок.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Европа и США едины в своей позиции по кризису вокруг Украины и посылают России однозначный сигнал. Об этом перед вылетом в Вашингтон со своим первым официальным визитом заявила в среду, 5 января, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Действия России должны иметь конкретную цену. Единственный выход из кризиса - диалог", - уверена глава внешнеполитического ведомства Германии.

Бербок также подчеркнула, что визитом в Вашингтон она хочет послать сигнал в поддержку тесного трансатлантического партнерства. По ее словам, оно существует не только в политических вопросах и вопросах безопасности, но также и в экономической сфере, и в других глобальных проблемах. Таких, например, как борьба с климатическим кризисом. "Сила трансатлантического альянса не измеряется танками и ракетами. В первую очередь, это сплоченность в те моменты, когда это важно, когда мы должны защищать основные нормы международного права и общие ценности", - подчеркнула она.

В повестке дня однодневного визита главы МИД ФРГ в США, который состоится накануне намеченных на 10 января в Женеве российско-американских переговоров по вопросам ядерной безопасности и кризиса в Украине, также будет обсуждаться сотрудничество в рамках председательства Германии в "Большой семерке". Бербок проведет переговоры с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, а также встретится со спикером Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Не оставлять украинский вопрос на усмотрение США и России

Председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) призвал главу МИД ФРГ не оставлять решение украинского конфликтана усмотрение США и России. "Несмотря на то, что это европейский кризис, переговоры по конфликту вокруг Украины в настоящее время ведутся исключительно между Россией и США. Эта ситуация изменится только в том случае, если Европа будет наращивать свою переговорную мощь и использовать ее для разрешения конфликта", - заявил Рёттген в интервью изданиям Rheinische Post и General-Anzeiger.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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