Глава МИД ФРГ подтвердил солидарность с Израилем

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) подтвердил солидарность с правительством Израиля и право этой страны на самооборону в случае нападений движения ХАМАС,считающегося в ЕС террористическим. Соответствующее заявление глава МИД Германии сделал в четверг, 20 мая, в ходе встречи со своим израильским коллегой Габи Ашкенази в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

"Тот факт, что мы видим с момента прибытия в Тель-Авив, что ХАМАС снова обстреливает ракетами южную часть Израиля, является для нас показателем серьезности ситуации, в которой находится народ Израиля", - подчеркнул Мас.

Ашкенази поблагодарил Маса за визит

Глава внешнеполитического ведомства Германии завил, что Израиль имеет "право защищаться от таких массивных нападений". Он должен быть в состоянии обеспечивать безопасность своих граждан "до тех пор, пока в этом регионе существуют государства и правительства, которые угрожают Израилю уничтожением", указал глава МИД ФРГ.

Габи Ашкенази поблагодарил Хайко Маса за то, что немецкий политик посещает страну с визитом в тот момент, когда "наносятся ракетные удары". Мас при этом добавил, что практически постоянно находится в контакте с коллегами в Каире, Аммане, Дохе и Вашингтоне в целях урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и достижения режима прекращения огня.

Обострение палестино-израильского конфликта

В начале мая Израиль решил выселить из Восточного Иерусалима несколько палестинских семей, что привело к массовым акциям протеста и беспорядкам в Иерусалиме, в результате пострадали сотни людей. Движение ХАМАС, признанное террористической организацией не только в ЕС, но также в Израиле и США, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. Они продолжились и в ночь на 19 мая, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества. По данным ЦАХАЛ, из сектора Газа в сторону Израиля в ходе нынешнего обострения было выпущено более 3200 ракет. В ЦАХАЛ говорят о 3700 ракет, из которых около 540 упали в секторе Газа. Военные оценили эффективность системы израильской ПВО "Железный купол" в 90 процентов.

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