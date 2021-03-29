Глава МИД ФРГ Мас призвал Асада к подлинному урегулированию в Сирии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал руководство в Дамаске к подлинным усилиям по мирному урегулированию в Сирии. "Сирийский режим и его сторонники должны, наконец, осознать, что лишь серьезный политический процесс может обеспечить для страны стабильное будущее. Имитация выборов в разрушенной стране - не замена подлинным переговорам", - заявил он во вторник, 30 марта, на второй день международной виртуальной конференции доноров по Сирии, организованной ООН и Евросоюзом.

Трагедия в Сирии не должна продлиться еще десять лет, подчеркнул Мас, отметил, что с начала войны в этой стране прошло уже десять лет, но положение людей как было, так и осталось катастрофическим. "В этой ситуации мировое сообщество должно дать измученным войной людям новую надежду", - сказал он.

По словам Маса, Германия всячески поддерживает любые усилия, направленные на политическое урегулирование, борьбу с беззаконием и оказание помощи людям в Сирии и соседних странах.

Помощь сирийским беженцам

Глава МИД ФРГ обещал, что на нынешней конференции Германия вновь объявит о выделении "существенной суммы" в помощь сирийским беженцам и будет призывать другие страны тоже проявить щедрость. В прошлом году на аналогичной конференции доноры обещали выделить Сирии 6,9 млрд евро на 2020-й и последующие годы. Германия тогда согласилась предоставить 1,6 млрд евро. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 29 марта заявил, что на нынешней конференции Германия пообещает выделить аналогичную сумму.

С начала конфликта в Сирии в 2011 году погибли уже более 388 тысяч человек. По данным ООН, 6,7 млн человек стали в Сирии внутренними беженцами, а еще 6,6 млн - бежали за границу, в том числе в Европу.

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