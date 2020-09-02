Глава МИД ФРГ исключил новые последствия для Москвы из-за Навального

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) исключил введение новых санкций в отношении России в свете последних разоблачений по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Европейский Союз уже ввел "штрафные меры против лиц, политически причастных к серьезному нарушению Конвенции о запрещении химического оружия", заявил глава МИД ФРГ информагентству dpa в среду, 23 декабря. По словам Маса, обнародованные расследователями сведения "не являются новыми или удивительными". Берлин видит в них подтверждение нарушения конвенции, но на их основе новых последствий для Москвы не будет, подчеркнул министр.

Мас раскритиковал власти РФ за расширение 22 декабря санкционных списков представителей стран Евросоюза, в том числе Германии. Реакция Москвы "следует известному образцу, но не сопутствует решению", отметил министр.

Депутат бундестага ФРГ Юрген Хардт (Jürgen Hardt) днем ранее заявил, что Германии следует вместе с другими странами Евросоюза выработать общую позицию по отношению к Москве, не исключающую санкций. По мнению немецкого политика, речь должна идти о персональных санкциях в отношении ответственных за атаку лиц, в том числе мерах, касающихся зарубежных активов и имущества президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Следы яда "Новичок" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлин. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального вероятному отравителю из ФСБ

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), вероятно, причастных к отравлению оппозиционера. Сам Навальный 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на политика. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

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