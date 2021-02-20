Глава МИД Австрии допускает новые санкции ЕС в отношении России

Австрия не исключает, что Европейский Союз введет новые санкции в отношении России после двух решений российских судов по оппозиционному политику Алексею Навальному. Главы внешнеполитических ведомств стран - участниц ЕС 22 февраля обсудят "соразмерную реакцию на дело Навального", сообщил министр Австрии по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг в интервью германскому изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 21 февраля. Он ожидает широкой поддержки мер, включающих санкции против отдельных лиц за нарушения прав человека.

Ожидается, что главы МИД государств Евросоюза попросят Европейскую службу внешнеполитической деятельности (EEAS) представить список лиц и компаний, в отношении которых в предстоящие недели будет введен запрет на въезд и заморозка активов. Перечень должен быть грамотным в политическом плане и "юридически непробиваемым", подчеркнул Шалленберг.

Глава МИД Австрии призвал Евросоюз выработать единую позицию в отношении Москвы. Недостаточно лишь комментировать события в России и угрожать санкциями, считает Шалленберг. "Нам нужна двухпутная политика - проведение границ там, где это необходимо и диалог там, где это возможно", - отметил министр.

Суды над Навальным по делу "Ив Роше" и клевете на ветерана

В Москве 20 февраля прошли сразу 2 судебных процесса над Алексеем Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей.

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