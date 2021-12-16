 Глава крупнейшей фракции Европарламента требует жестких санкций против РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 16.12.2021

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Европа

Глава крупнейшей фракции Европарламента требует жестких санкций против РФ

У границ Украины находятся более 100 тысяч вооруженных солдат, и Европе следует подготовиться к реакции на начало военных действий, заявил глава консервативной фракции Европарламента Вебер.

Глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер

Глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер

Лидер крупнейшей фракции Европарламента (ЕП) призвал разработать новые, более жесткие санкции Евросоюза в качестве реакции на возможное военное вторжение России в Украину. "Фактом является то, что на границах Украины размещены более 100 тысяч тяжело вооруженных солдат… Поэтому мы должны подготовиться к возникновению сложнейших вопросов, и это означает, что в Европе… может вновь начаться война", - заявил глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) в эфире немецкой медиакомпании NDR в четверг, 16 декабря.

На такое решение президента РФ Владимира Путина Евросоюз должен ответить радикальными экономическими мерами, пояснил Вебер. Среди прочего речь может идти об исключении РФ из международной банковской системы, а также об отказе от ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", указал политик.

Вебер: Использование военной силы как инструмента политики - табу в Европе

"Мы должны со всей отчетливостью разъяснить Владимиру Путину, что в случае использования им военнослужащих и войны в качестве политического инструмента, являющегося в Европе табу со времен Второй мировой войны,… будут жесткие экономические последствия", - подчеркнул глава фракции европейских консерваторов. Манфред Вебер добавил, что не может представить себе запуск "Северного потока - 2", "если Путин начнет войну".

Ситуация на границе России и Украины станет одной из главных тем на саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе в тот же день и станет последним в уходящем году. По данным НАТО, РФ могла стянуть к границе с Украиной от 75 тысяч до 100 тысяч солдат и офицеров.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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