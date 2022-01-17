Глава КНР предостерег от последствий глобальной конфронтации

Председатель КНР Си Цзиньпин предостерег от разрушительных последствий конфронтационной международной политики. "Мы должны отказаться от способа мышления времен холодной войны и стремиться к мирному сосуществованию", - заявил он в понедельник, 17 января, выступая на открытии давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ), который из-за пандемии коронавируса второй год подряд проводится в режиме онлайн. Нынешняя онлайн-встреча проходила под названием "Давосская повестка дня" ("The Davos Agenda").

По словам главы КНР, "история не раз показывала, что конфронтация не решает проблем, а скорее провоцирует катастрофические последствия". Глава КНР в целом предостерег от "протекционизма, унилатерализма и силовой политики", при упоминании которых китайские официальные лица чаще всего имеют ввиду США.

Глава КНР - против блоковой политики США

Си Цзиньпин также выступил против "закрытых узких кругов" или блоковой политики, которая, по его мнению, поляризует мир. Говоря об этом, китайский лидер, скорее всего, указывал на альянсы, который создает президент США Джо Байден в Европе и Азии для совместного противодействия вызовам, исходящим от Китая.

Не упоминая Соединенные Штаты, глава КНР также подверг критике действия по расширению концепции национальной безопасности, нацеленному на то, чтобы замедлить экономический и технологический прогресс других стран. По его мнению, таким образом "накаляется идеологический антагонизм". Экономические, научные и технологические вопросы политизируются или используются как оружие, сказал Си Цзиньпин, что серьезно подрывает усилия мира по решению общих проблем. Он призвал к "подлинной многосторонности".

Призыв к крупным странам - не менять кредитную политику

В связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией, Си Цзиньпин призвал крупные экономические державы "не нажимать на тормоза и не менять кредитно-денежную политику", поскольку это приведет к "серьезным негативным побочным эффектам". От этого больше всего пострадают развивающиеся страны, в то время как им и так приходится бороться с последствиями пандемии.

Си Цзиньпин пообещал предоставить другим странам еще один миллиард доз вакцин от коронавируса, из которых 600 миллионов получат страны Африки и 150 миллионов – страны Юго-Восточной Азии.

Выступление Си Цзиньпина прошло на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем по таким темам, как Тайвань, защита интеллектуальной собственности, международная торговля, права человека и ситуация в Южно-Китайском море.

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