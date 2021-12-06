Глава Госдепа США назвал условия для усиления оборонного потенциала НАТО

НАТО пойдет на укрепление своего оборонного потенциала, если в этом возникнет необходимость в результате российской агрессии. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе интервью в эфире шведского телевидения в воскресенье, 5 декабря.

Комментируя итоги своей недавней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, Блинкен сообщил, что хотел дать главе МИД РФ понять, что последствия от возможного повторного акта агрессии России против Украины будут "серьезными" и что для решения разногласий между двумя странами существует лучший способ, а именно дипломатия, в частности, применение минских соглашений.

Отвечая на вопрос ведущего о том, подразумевают ли "серьезные последствия" от возможного нападения России на Украину "военные последствия", Блинкен заявил следующее: "Мы дали очень четко понять, что у этого (возможного нападения России на Украину. - Ред.) будут серьезные последствия. Мы рассматриваем, например, экономические меры, которые оказали бы очень большое влияние, а также вещи, от которых мы воздерживались в прошлом, когда у нас были глубокие разногласия с Россией".

"Последствия будут не в интересах России"

"Конечно, важно, чтобы у Украины была возможность защитить себя самостоятельно. Это то, с чем мы и многие другие страны помогаем ей уже на протяжении ряда лет, - продолжил госсекретарь США. - И сам альянс НАТО - оборонительный альянс, прозрачный альянс - если оборонный потенциал НАТО нужно будет укрепить в результате агрессии России - а я только что вернулся с саммита НАТО, - то мы сделаем это".

На уточняющий вопрос о том, будут ли это последствия военного характера, Блинкен ответил, что он не готов обсуждать этот вопрос детально, добавив, что эти последствия, однако, будут иметь большое значение и не будут в интересах России.

"Если некоторым странам будет позволено менять границы, применяя силу по отношению к своему демократическому соседу, и против этого ничего не будут предпринимать, то другие страны придут к выводу, что и они могут так поступать. Если каким-то странам будет позволено диктовать своим демократическим соседям, какую политику им проводить, с кем объединяться, и мы ничего не предпримем против этого, это будет означать мощный сигнал, очень плохой сигнал всем остальным (странам. - Ред.) в мире, которые могли бы захотеть сделать то же самое. Это касается не только Украины, это выходит за пределы вопроса об Украине", - заявил Блинкен.

Переговоры Байдена и Путина по Украине

Ожидается, что 7 декабря президент США Джо Байден проведет в режиме видеозвонка переговоры с президентом России Владимиром Путиным, причем одной из главных тем этой беседы станет ситуация вокруг Украины.

Ранее, 3 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников в статье, опубликованной аналитическим центром Atlantic Council, призвал западные страны оказать его стране поддержку перед лицом возможной агрессии со стороны России.

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