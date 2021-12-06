 Глава Госдепа США назвал условия для усиления оборонного потенциала НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 06.12.2021

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Европа

Глава Госдепа США назвал условия для усиления оборонного потенциала НАТО

Комментируя угрозу нападения России на Украину, Энтони Блинкен заявил, что оно имело бы серьезные последствия. НАТО будет готова расширять оборонительный потенциал, если того потребует российская агрессия, указал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

НАТО пойдет на укрепление своего оборонного потенциала, если в этом возникнет необходимость в результате российской агрессии. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе интервью в эфире шведского телевидения в воскресенье, 5 декабря.

Комментируя итоги своей недавней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, Блинкен сообщил, что хотел дать главе МИД РФ понять, что последствия от возможного повторного акта агрессии России против Украины будут "серьезными" и что для решения разногласий между двумя странами существует лучший способ, а именно дипломатия, в частности, применение минских соглашений.

Отвечая на вопрос ведущего о том, подразумевают ли "серьезные последствия" от возможного нападения России на Украину "военные последствия", Блинкен заявил следующее: "Мы дали очень четко понять, что у этого (возможного нападения России на Украину. - Ред.) будут серьезные последствия. Мы рассматриваем, например, экономические меры, которые оказали бы очень большое влияние, а также вещи, от которых мы воздерживались в прошлом, когда у нас были глубокие разногласия с Россией".

"Последствия будут не в интересах России"

"Конечно, важно, чтобы у Украины была возможность защитить себя самостоятельно. Это то, с чем мы и многие другие страны помогаем ей уже на протяжении ряда лет, - продолжил госсекретарь США. - И сам альянс НАТО - оборонительный альянс, прозрачный альянс - если оборонный потенциал НАТО нужно будет укрепить в результате агрессии России - а я только что вернулся с саммита НАТО, - то мы сделаем это".

На уточняющий вопрос о том, будут ли это последствия военного характера, Блинкен ответил, что он не готов обсуждать этот вопрос детально, добавив, что эти последствия, однако,  будут иметь большое значение и не будут в интересах России.

"Если некоторым странам будет позволено менять границы, применяя силу по отношению к своему демократическому соседу, и против этого ничего не будут предпринимать, то другие страны придут к выводу, что и они могут так поступать. Если каким-то странам будет позволено диктовать своим демократическим соседям, какую политику им проводить, с кем объединяться, и мы ничего не предпримем против этого, это будет означать мощный сигнал, очень плохой сигнал всем остальным (странам. - Ред.) в  мире, которые могли бы захотеть сделать то же самое. Это касается не только Украины, это выходит за пределы вопроса об Украине", - заявил Блинкен.

Переговоры Байдена и Путина по Украине

Ожидается, что 7 декабря президент США Джо Байден проведет в режиме видеозвонка переговоры с президентом России Владимиром Путиным, причем одной из главных тем этой беседы станет ситуация вокруг Украины.

Ранее, 3 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников в статье, опубликованной аналитическим центром Atlantic Council, призвал западные страны оказать его стране поддержку перед лицом возможной агрессии со стороны России.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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