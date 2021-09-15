Глава генштаба США ограничил доступ Трампа к ядерному оружию

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, опасаясь, что президент США Дональд Трамп начнет войну против Китая, тайно принял меры предосторожности, сообщили во вторник, 14 сентября американские СМИ со ссылкой на копию еще не изданной книги "Угроза", написанной журналистами-расследователями Бобом Вудвортом и Робертом Костой.

Как следует из книги, Милли в обход Трампа связался с китайским коллегой и приказал своим командирам не выполнять приказа Трампа о нанесении ядерного удара по Китаю, если таковой поступит. В первый раз Милли связался с китайским генералом Ли Зуоценом 30 октября 2020 года - за несколько дней до выборов президента США и сказал ему: "Генерал Ли, я вас заверяю, что администрация США стабильна и все будет в порядке. Мы не будем на вас нападать или проводить против вас какие-либо военные операции".

Спустя два месяца, после того, как сторонники Трампа в начале января штурмовали здание Конгресса США, Милли вновь позвонил Ли, чтобы заверить его в том, что "мы на сто процентов стабильны и все хорошо". Чтобы успокоить Китай, Милли даже распорядился об отсрочке американских военных учений. Он также приказал своим командирам не выполнять приказа Трампа о нанесении ядерного удара без консультаций с ним и в целях предотвращения иррациональных поступков экс-президента советовался с руководством ЦРУ и АНБ.

"Вы знаете, что он сумасшедший"

Авторы книги "Угроза" также располагают распечаткой телефонного разговора между Марком Милли и спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, состоявшегося через два дня после штурма Капитолия. "Вы знаете, что он сумасшедший. Если его не удалось удержать даже от штурма Капитолия, то кто знает, что он еще способен натворить", - сказала Пелоси. На это Милли ответил, что он во всем согласен с Пелоси.

Пентагон отказался от комментариев. Книга "Угроза" поступит в продажу 21 сентября.

Трамп опровергает утверждения генерала

Между тем Дональд Трамп 14 сентября выпустил заявление, в котором резко раскритиковал Милли за хаотичный вывод американских войск из Афганистана. "Я полагаю, что ему будет предъявлено обвинение о государственной измене, поскольку он вел переговоры со своим китайским коллегой за спиной президента", - заявил Трамп.

При этом бывший президент США опроверг утверждения о возможных планах нанести удар по Китаю. Трамп, слова которого приводит издание The Hill, заявил, что книга была "состряпана слабым и неэффективным генералом вместе с двумя авторами, которым я отказался давать интервью, потому что они пишут вымысел, а не факты". По его словам, он "никогда даже не думал о нападении на Китай - и Китай это знает".

"Люди, которые сфабриковали эту историю, больны и безумны, и люди, которые ее печатают, такие же ...", - добавил Трамп.

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