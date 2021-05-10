Глава фракции "левых" счел ограниченным эффект санкций против Кремля

Руководитель фракции Левой партии в германском бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch), который вместе с сопредседателем партии Янине Висслер (Janine Wissler) недавно возглавил партийный список для борьбы за мандаты в бундестаге, раскритиковал санкционную политику ЕС в отношении России как безрезультатную. Такое заявление он сделал в интервью германским изданиям Rheinische Post и General-Anzeiger Bonn, которые публикуют выдержки из беседы с политиком в понедельник, 31 мая.

"Как правило, санкционная политика не приводит к желаемой цели. Аннексия Крыма противоречила нормам международного права, однако полагать, что (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин просто вернет Крым, - наивно", - заявил он.

"Санкции могут средством только в исключительных случаях. Их эффект объективно ограничен", - уверен Барч.

Барч: говорить о роли Москвы - это спекуляция

Говоря о ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, глава фракции подчеркнул, что - это "спекуляция" - думать о том, могла ли Москва "приложить к этому руку".

Политик подчеркнул, что считает подобное вмешательство в пассажирскую авиацию немыслимым. "Это - невообразимый, незаконный прецедент", - добавил Дитмар Барч.

Задержание Протасевича и Сапеги

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе бывшим редактором оппозиционного белорусского портала Nexta Романом Протасевичем. Они летели на самолете компании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс и был вынужден совершить посадку в Минске из-за сообщения о минировании, оказавшегося впоследствии ложным. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив ее власти в государственном терроризме, и потребовали незамедлительного освобождения Протасевича и Сапеги.

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС. В Евросоюзе в рамках неформальной встречи глав МИД договорились о введении новых санкций в отношении белорусского режима.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.

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