Глава Евросовета обещал содействовать победе Украины над Россией

Глава Евросовета Шарль Мишель, в ходе визита в Киев, пообещал Украине дальнейшую поддержку в отражении российской агрессии. "Вы не одни, мы рядом с вами и сделаем все, чтобы оказать вам поддержку и позаботиться о том, чтобы Украина выиграла войну", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 20 апреля.
Мишель прибыл Киев в первую половину дня и сначала посетил расположенный в окрестностях населенный пункт Бородянка, где российские войска, по данным Украины, устроили массовую расправу над мирными жителями. После встречи с Зеленским глава Евросовета подчеркнул решительный настрой Евросоюза. "Президенту РФ Владимиру Путину не удастся разрушить суверенитет Украины и расколоть Европейский Союз", - пообещал он.
Со своей стороны Зеленский вновь заявил о стремлении Украины вступить в ЕС, указав, что членство в этой организации является приоритетом для его страны.
Сбор средств для Украины
Шарль Мишель также сообщил, что 5 мая состоится международная конференция доноров по сбору средств для Украины. Конференция ознаменует начало работы создаваемого ЕС фонда солидарности с Украиной, отметил он.
По словам Мишеля, Евросоюз тесно сотрудничает с Международным валютным фондом и Всемирным банком, чтобы позволить Украине стабильно осуществлять социальные выплаты в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Это важно, чтобы дать Украине возможность как можно скорее приступить к восстановлению страны, указал глава Евросовета.
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Автор: Николай Пермяков