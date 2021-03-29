 Глава дипломатии ЕС видит совместное противостояние РФ и КНР Западу | Новости из Германии о Европе | DW | 30.03.2021

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Европа

Глава дипломатии ЕС видит совместное противостояние РФ и КНР Западу

Сближение Москвы и Пекина основано на отвержении демократических ценностей, заявил Жозеп Боррель. Глава дипломатии ЕС отнес к важным торговым партнерам Запада лишь Китай, но не Россию.

Флаги России и Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Россия и Китай, вероятно, объединяют свои силы с целью противостоять западному миру. Такую точку зрения верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель высказал в понедельник, 29 марта. Но и в этом случае будущий геополитический ландшафт многополярного мира не будет простым, добавил он.

Сближение России и Китая основано прежде всего на отвержении демократических ценностей и противодействии тому, что обе страны считают "вмешательством" в свои внутренние дела, отметил глава дипломатии ЕС. По словам Борреля, Москва и Пекин пользуются похожим языком, говоря о странах Запада.

Обе страны хотят усилить экономическую независимость от западных государств, указал европейский дипломат. Однако КНР обладает явным преимуществом перед РФ, добавил он. Россия никогда не являлась экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада, Китай же представляет собой вторую экономику мира и важного партнера как для ЕС, так и для США, подчеркнул Боррель.

Высылки дипломатов и санкции ЕС за нарушения прав человека

Отношения России и Европейского Союза обострились в последние недели. МИД РФ в начале февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Евросоюз ответил зеркальными мерами. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в том же месяце не исключил разрыв отношений России и ЕС, если российские власти вновь увидят санкции, несущие угрозу для экономики страны.

В марте Евросоюз в связи с критикой президента США Джо Байдена в адрес Путина подчеркнул политическую ответственность президента РФ за убийства в России людей, критиковавших происходящее в стране. Совет ЕС в том же месяце ввел санкции в отношении 11 человек и четырех организаций из России, Китая и еще нескольких стран за их причастность к грубым нарушениям прав человека.

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    Автор: Михаил Бушуев


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