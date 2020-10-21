 Глава дипломатии ЕС Боррель принял президента Армении Саркисяна | Новости из Германии о Европе | DW | 22.10.2020

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Европа

Глава дипломатии ЕС Боррель принял президента Армении Саркисяна

Жозеп Боррель указал на необходимость незамедлительного прекращения боевых действий в конфликте вокруг Карабаха. Он призвал обе стороны защитить мирное население и избегать ксенофобской риторики.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха незамедлительно прекратить боевые действия и строго придерживаться договоренностей о прекращении огня. "Любые действия, направленные против мирных жителей и приводящие к дальнейшим страданиям гражданского населения, должны быть незамедлительно прекращены", - говорится в заявлении ЕС по итогам переговоров Борреля с президентом Армении Арменом Саркисяном в четверг, 22 октября.

В документе отмечается, что Жозеп Боррель подчеркнул важность полного соблюдения обеими сторонами конфликта норм международного гуманитарного права. Стороны конфликта должны вернуться к переговорам по урегулированию нагорнокарабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ без всяких предварительных условий и задержек, указал глава европейской дипломатии.

"Воздержаться от ксенофобской риторики"

"Все игроки, включая внешних, должны отказаться от любых действий, которые могут привести к продолжению боевых действий и новым потерям. Это включает и прекращение опасной, подстрекательской и ксенофобской риторики", - говорится в заявлении ЕС.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха и призвал сограждан добровольно отправляться на фронт, чтобы сражаться до конца. "Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта", - заявил он.

В то же время в Баку заявили о приверженности мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта, но выдвинули в качестве условия для начала переговоров уход армянских вооруженных формирований из Карабаха.

При этом, согласно сообщениям обеих сторон, боевые действия в зоне конфликта продолжаются с прежней интенсивностью.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился в конце сентября, когда Азербайджан начал масштабную операцию по возвращению этого региона под контроль Баку. С тех пор были убиты и ранены сотни людей, в том числе мирных жителей.

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

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    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

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    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

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    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

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    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто более 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

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    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    В воскресенье, 27 сентября, началась новая эскалация конфликта - военные действия идут с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения вооруженных сил обеих сторон. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий. Азербайджан пытается силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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