Глава бундесрата почтил память убитых национал-социалистами синти и рома

Председатель германского бундесрата, член Левой партии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) почтил память сотен тысяч синти и рома, убитых национал-социалистами в Европе. Рамелов во вторник, 2 августа, в европейский день памяти жертв геноцида цыган в 1944 году посетил бывший концлагерь Освенцим в Польше.

"Мы здесь - сегодня, чтобы посмотреть ужасу в лицо и тем самым сделать его видимым", - отметил Рамелов. Его слова привела госканцелярия Тюрингии, премьер-министром которой он является.

Политик призвал устранить почву для расизма, дискриминации и отчуждения. Совместно с председателем Центрального совета немецких синти и рома Романи Розе (Romani Rose) он возложил венки в память о погибших.

Крупнейшее этническое меньшинство в Европе

Речь идет о крупнейшем этническом меньшинстве в Европе. "И все же в целом ряде мест они (представители народности. - Ред.) вновь становятся маргиналами в рамках негласного апартеида. Во многих странах сталкиваются с ненавистью, отчуждением, расизмом, насилием и отрицанием своих гражданских и социальных прав", - отметил председатель бундесрата. В то же время, по его словам, синти и рома - неотчуждаемая часть общественной и социальной жизни Европы.

"Война РФ в Украине не должна быть поводом для изгнания рома"

Политик выразил мнение, что отношение к меньшинствам - "важный критерий принятия новых стран в ЕС". Премьер Тюрингии также подчеркнул, что агрессивная война России против Киева не должна быть "предлогом для изгнания рома из Украины".

По приблизительным оценкам, в ходе Пораймоса, как называют геноцид представители этого меньшинства, погибло до 500 000 человек. Более точные цифры неизвестны. Спустя десятилетия после событий тех лет многие германские синти и рома ощущали дискриминацию со стороны властей, не воспринимавших их как группу жертв национал-социализма. Лишь в 1982 году правительство Германии признало, что убийство синти и рома было геноцидом.

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