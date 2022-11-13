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Пол Маккартни с флагом Украины на концерте
Пол Маккартни с флагом Украины на концерте (фото из архива)Фото: Mj Kim/Mpl Communications/PA/dpa/picture alliance
ПолитикаСША

Гитара Маккартни продана на аукционе в поддержку Украины

Екатерина Венкина
24 мин. назад

На аукционе в Нью-Йорке продали гитары Gibson, окрашенные в цвета украинского флага.

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Несколько специально изготовленных гитар, на которых играли такие музыканты, как Пол Маккартни, Слэш и члены группы Rolling Stones, проданы в субботу, 12 ноября, на аукционе в Нью-Йорке в поддержку пострадавших в войне России против Украины. Инструменты, созданные производителем гитар Gibson, окрашены в цвета украинского флага - синий и желтый, на корпусе нарисованы белые голубки с оливковыми ветвями, а также символ мира.

По данным аукционного дома Julien's, продажа инструмента, с которым экс-битл выступил летом, принесла 77 000 долларов (74 230 евро). Гитара Слэш ушла с молотка за 31 000 долларов (29 885 евро), мексиканской поп-рок-группы Maná - более 11 000 долларов (10 604 евро).

Трехдневный аукцион

Субботнее мероприятие - часть трехдневного аукциона. К вечеру 13 ноября (по местному времени) на нем должно быть реализовано свыше 1500 лотов, ранее принадлежавших Курту Кобейну, Джону Леннону, Бобу Дилану, Принсу, Эми Уайнхаус, Мадонне и Леди Гага.

На фоне войны в Украине сэр Пол с неоднократно выходил на сцену с украинским флагом: впервые это произошло в июне на концерте в США, с которого началось его мировое турне. На другом концерте в Соединенных Штатах музыкант играл на гитаре, раскрашенной в синий и желтый цвета.

В конце 1960-х годов The Beatles также принимали участие в антивоенных протестах. Тогда битлы выступали против американской войны во Вьетнаме.

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