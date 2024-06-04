Гитарист из Беларуси открыл две музыкальные школы в Варшаве

"Варшава сейчас - культурная столица Беларуси", - шутит белорусский гитарист Павел Трипуть. По мнению музыканта, белорусы, которые, как и он, перебрались в Польшу в последние несколько лет, дополняют и меняют местное культурное пространство: проводят выставки и концерты, открывают клубы и бары, творческие мастерские и студии. Павел в эмиграции открыл две школы, где обучают игре на гитаре и вокалу. У его проектов есть и социальная составляющая: для детей белорусских политзаключенных занятия проводят бесплатно.

С чего гитарист начинал в Варшаве? Почему решил учить детей политзаключенных? И как музыка помогает в темные времена? Об этом музыкант рассказал DW.

"В 2020 году уехал из Минска, а потом Минск приехал ко мне"

Павел Трипуть работал с белорусскими группами Naka, Trubetskoy, в нескольких проектах музыканта Лявона Вольского. Есть у Павла и собственный коллектив - OpTeamist Project.

"Еще в 2019 я играл и с Лявоном Вольским, и группой Trubetskoy. Но пришел ковид, а с ним и большие ограничения. Если в двух словах, все посыпалось", - вспоминает Трипуть.

Летом 2020 Беларусь всколыхнули протесты против фальсификации итогов президентских выборов, за которыми последовали "черные списки" исполнителей, запреты концертов, клубы "стали один за одним закрываться". Павел признается, что перестал видеть для себя перспективы в Беларуси и осенью 2020 решился на эмиграцию в Польшу - "поехал начинать опять все с нуля".

Там музыканту тоже было непросто: в стране на тот момент действовали коронавирусные ограничения, концерты не проводили, клубы и бары не работали. Павла пригласили преподавать в одну из музыкальных школ. Собеседник говорит, что в конце 2020 в Варшаве почти не было белорусов и он "чувствовал себя первопроходцем". Ситуация изменилась с началом полномасштабной войны в Украине. В Польше оказалось много украинцев, белорусов, появилось свое комьюнити. "Сначала я в 2020 году уехал из Минска, а потом Минск приехал ко мне", - шутит Трипуть.

Вольский и Трипуть снова играют вместе

В Варшаву, к примеру, эмигрировал Лявон Вольский. Вольский и Трипуть снова играют вместе. Первые выступления, отмечает Павел, собирали несколько тысяч зрителей. Теперь, по его словам, людей приходит меньше, потому что белорусских артистов много, они часто дают концерты, "настало пресыщение".

Тем не менее гитарист убежден, что в Польше у музыкантов больше возможностей для работы и творчества, чем на родине: "Проще это все организовывать, не нужны "гастрольки" (гастрольное удостоверение - разрешение на проведения концерта, которое артистам выдают белорусские власти. - Ред.), не нужно обходить "черные списки", не нужно что-то комбинировать. Просто позвонить в клуб, договориться - и играй".

За последние пару лет, по наблюдениям собеседника, культурная жизнь в Варшаве стала интересней и разнообразней, в том числе благодаря артистам, художникам, фотографам из Беларуси. Здесь работаю белорусские бары, клубы, творческие студии.

Вокалистка Юлия Юницая сама была политзаключенной Фото: privat

Два года назад Павел тоже открыл собственную студию по обучению игре на гитаре. Как он рассказывал ранее СМИ, проект смог реализовать с помощью финансовой поддержки на развитие бизнеса, которую выделило польское правительство.

А в этом году у Павла появилась вокальная студия. Там он работает вместе с белорусской вокалисткой, хоровым дирижером и бывшей политзаключенной Юлией Юницкой . В двух школах сегодня занимается несколько десятков взрослых и детей: поляки, белорусы, украинцы.

Дети политзаключенных учатся бесплатно

Юлия предложила организовать бесплатные групповые занятия вокалом для детей белорусских политзаключенных. "Я ее, конечно же, поддержал. Солидарность, взаимопомощь - это не пустые для меня слова", - отмечает собеседник. Уже набралось две группы - детская и подростковая.

Павел учит 8-летнюю дочь политзаключенных Настю играть на гитаре Фото: privat

Сам Павел бесплатно обучает игре на гитаре восьмилетнюю Настю. Ее родители - белорусские политзаключенные, девочка живет в Варшаве с бабушкой и братом. "Бабушка этих деток, Анна Коновалова, каким-то чудом перевезла их из Беларуси сюда, им сейчас очень тяжело. Уже несколько месяцев с Настей мы занимаемся. Она очень-очень талантливая девочка", - рассказывает музыкант.

Павел говорит, что важно не просто "сидеть и переживать за политзаключенных" или возмущаться несправедливости, которая творится в Беларуси, а делать хоть что-то, "хоть для одного человека". По его словам, "в этом есть все: и самореализация, и какая-то человечность, и объединение".

Собеседник также считает, что в непростые времена люди, которые находят в себе силы заниматься музыкой, "получают от этого очень большую эмоциональную поддержку".

"Мы не камни, мы не можем жить только новостями о войне и политзаключенных, мы не можем жить только несправедливостью, мы не можем только выживать и думать, как заработать деньги и как сделать документы. Нам нужна разрядка, творчество, эмоции, любовь", - убежден Павел Трипуть.