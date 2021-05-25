Германское ведомство кибербезопасности предупреждает об угрозах выборам в ФРГ

Президент Федерального ведомства по по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбом (Arne Schönbohm) считает, что угрозы возможных манипуляций на намеченных на сентябрь выборах в бундестаг будут выше, чем ранее. Об этом он заявил во время онлайн-пресс-конференции во вторник, 25 мая. По его словам, это, в частности, связано и с пандемией коронавирусной инфекции, приведшей к резку росту общения в интернете, а, следовательно, и возможности влиять на мнения людей.

Говоря о киберугрозах, он сослался на опыт других стран, например, с ситуацией вокруг взлома электронной почты предвыборной команды Эммануэля Макрона во Франции или попытками манипуляции во время президентской избирательной кампании в США. Нечто подобное "может оказаться привлекательным для реализации и в Германии как самой мощной экономической державе в Европе", - указал Шёнбом. По его словам, уже наблюдается определенные индикаторы, что заставляет BSI быть чрезвычайно бдительным. "Мы имеем дело с ситуацией комплексных угроз", - подчеркнул Шёнбом.

Глава ведомства кибербезопасности озвучил несколько возможных сценариев. Хакеры могут попытаться завладеть аккаунтами кандидатов в бундестаг и опубликовать на них ложную информацию. Некоторые похищенные данные могут быть также опубликованы, но в неподходящее время. Они также могут быть перемешаны с другой информацией, что не позволит оценить правильность тех или иных утверждений. Следовательно, подчеркнул Шёнбом, должна быть усилена интернет-безопасность будущих кандидатов.

Цель - посеять сомнения в итогах выборов

Глава федерального статистического ведомства, руководитель федеральной избирательной комиссии Георг Тиль (Georg Thiel) также готовится к возможным кампаниям дезинформации. Цель этих мероприятий, заявил он, посеять сомнения в результатах выборов. В качестве примера он привел возможные ложные сообщения о преждевременном закрытии избирательных участков. Комиссия готова к таким инцидентам и при необходимости сможет принять контрмеры.

Тиль также упомянул о более высоком числе избирателей, которые, в связи с продолжающейся пандемией, могут захотеть проголосовать по почте. Это создаст некоторые дополнительные проблемы при подготовке к выборам. Но, по его словам, нет никакой информации, что результаты голосования по почте, использующееся в стране с 1956 года, могут быть каким-либо образом подделаны.

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