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ФРГ призвали расследовать взлом телефона Галины Тимченко

Сергей Ромашенко
20 сентября 2023 г.

Международный институт прессы призвал ФРГ расследовать взлом телефона соосновательницы издания "Медуза" Галины Тимченко. Шпионская программа Pegasus была установлена на ее гаджет, когда она находилась в Берлине.

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Галина Тимченко
Галина ТимченкоФото: Andrej Vasilenko for Monocle

Международный институт прессы (IPI) призвал власти Германии как можно быстрее провести расследование обстоятельств взлома телефона соосновательницы издания "Медуза" Галины Тимченко шпионской программой Pegasus. В заявлении, обнародованном во вторник, 19 сентября, IPI напомнил, что шпионское ПО, по данным Access Now - организации, отстаивающей цифровые права людей по всему миру, - было установлено на телефон Тимченко примерно 10 февраля. В это время Тимченко, проживающая в Латвии, находилась в Берлине на закрытой встрече, в которой участвовали представители независимых российских СМИ.

Помимо Латвии и Германии в расследовании, проведенном Access Now и Citizen Lab, упоминаются Нидерланды и Эстония, у госструктур которых есть доступ к Pegasus и которые, по имеющейся информации, активно используют Pegasus за рубежом. Круг потенциально причастных к взлому телефона Тимченко шире, не исключено, что за установкой шпионского ПО может стоять и Россия, хотя официально у нее нет доступа к Pegasus, отмечается в заявлении IPI.

К установке Pegasus может быть причастна Россия

"Хотя неясно, кто несет ответственность за эту шпионскую атаку против ведущего российского журналиста в изгнании, вызывает беспокойство сам факт, что в список потенциально причастных входят европейские правительства, которые осудили нарушения свободы СМИ в авторитарных государствах, таких как Россия", - отметил замдиректора IPI Скотт Гриффен.

Он подчеркнул, что IPI решительно осуждает использование Pegasus против Галины Тимченко. Случившееся в очередной раз подтверждает "необходимость запрета на использование шпионских программ против журналистов в Европе", - указал Гриффен.

IPI также напомнил, что в Евросоюзе до конца года планируется принять "Акт о свободе СМИ", в котором правозащитные организации и журналистские объединения призывают прописать полный запрет на использование шпионских программ для слежки за журналистами.

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