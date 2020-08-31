Германия встала на сторону протестующих в Беларуси

Правительство Германии выразило поддержку участникам протестов в Беларуси. Берлин "однозначно принимает сторону людей в Беларуси, стремящихся к свободе, демократии и политическим изменениям", заявил в понедельник, 31 августа, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Он назвал "действительно впечатляющим" "мужество многих тысяч людей", которые "и спустя три недели после выборов президента не дают запугать себя непрекращающимися репрессиями" со стороны Александра Лукашенко и "его спецподразделений". Лукашенко пора "признать истинное положение вещей", продолжил Зайберт. Он отметил, что Беларусь нуждается в открытом диалоге с участием руководства страны, сил оппозиции и всего белорусского общества, и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова играть роль посредника в таком диалоге.

Белорусский посол в Берлине вызван в МИД Германии

31 августа белорусский посол в Берлине был вызван в МИД Германии в знак протеста против жестоких действий правоохранителей в отношении журналистов, в том числе немецких, отмечает агентство dpa, совершенных во время протестов. Заместитель пресс-секретаря МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christopher Burger) заявил, что 21 и 22 августа в Беларуси ряд представителей СМИ "был задержан в произвольном порядке и без какого-либо правового основания".

В Беларуси уже несколько недель не затихают акции протеста и забастовки, которые начались после президентских выборов 9 августа. По версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко, его главный оппонент Светлана Тихановская не признала официальные итоги выборов. Только в первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.

Смотрите также:

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Самый массовый митинг в истории современной Беларуси На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Защитные маски и отсутствие социальной дистанции Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Место мужчин заняли женщины Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской "Хватит бояться - пора сопротивляться!" Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Митинг прошел без задержаний Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было. Автор: Марина Барановская

