Германия ускорила выдачу виз для специалистов из России

После начала российского вооруженного вторжения в Украину сотни высококвалифицированных специалистов из России приняли решение перебраться в Германию. "В апреле российским гражданам было выдано в Москве 350 рабочих виз", - сообщило министерство иностранных дел ФРГ в воскресенье, 22 мая. Генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге за тот же период выдало 190 рабочих виз.

По сведениям агентства dpa, большинство из этих людей еще в России работали в немецких компаниях. "За первые недели после начала войны мы оказали содействие в получении рабочих виз более чем 400 россиянам, желающим переехать в Германию", - сообщила адвокат франкфуртской конторы Fragomen Global LLP, специализирующейся на вопросах трудовой миграции, Катарина Форлендер (Katharina Vorländer). Она отметила, что примерно 30 процентов заявителей уже находятся в Германии.

МИД ФРГ помогает россиянам

По словам Форлендер, такая скорость стала возможной лишь благодаря тому, что "германские ведомства оказали в нынешней ситуации такую поддержку, которая обычно не предоставляется". К примеру, МИД ФРГ по согласованию с посольством в Москве и генконсульством ФРГ в Петербурге устроило групповую запись на прием для нескольких десятков сотрудников одной из компаний.

С начала войны до начала мая Германия, по данным МИД ФРГ, выдала российским специалистам уже более 600 виз. Это национальные рабочие визы на длительный срок, а не шенгенские визы, которые позволяют иностранцам находиться на территории Германии и других стран шенгенской зоны на протяжении 90 дней.

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