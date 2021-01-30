Германия - родина носорогов (фото)

Ходенхаген • Зоопарки в Германии из-за локдауна сейчас закрыты и ничего нового в этом факте нет, но в самих зоопарках жизнь продолжается, и даже появляются на свет разные детеныши - вот, например, маленький белый носорог - совсем еще носорожек в немецком Серенгети-парке (Serengeti-Park) в Нижней Саксонии. Вес новорожденного составил 35 килограммов. С момента открытия в 1974 году в этом парке родилось уже почти 50 белых носорогов, вернее - ровно 49.

Белый носорог делает первые шаги. Фотографии

Белый носорожек и мама Уцури

Белый носорожек номер 49

Парк животных и развлечений был основан в Ходенхагене в 1974 году. Здесь содержится около полутора тысяч зверей, а также имеется примерно четыре десятка аттракционов. Обычно в парке ежегодно бывает более 700 тысяч посетителей.

P.S.

Не далее как в прошлом декабре мы сообщали о белом носороге, родившемся в немецком городе Эрфурте. Фотографии можно посмотреть здесь.

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