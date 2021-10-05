 Германия провела переговоры с талибами о правах человека | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2021

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Мир

Германия провела переговоры с талибами о правах человека

Делегация ФРГ обсудила в Катаре с представителями "Талибана" права человека в Афганистане, угрозу терроризма и возможность выезда из Исламской Республики лиц, претендующих на защиту со стороны Германии.

Вооруженный боевик радикального исламистского движения Талибан в Кабуле

Боевик "Талибана" в Кабуле

Делегация Германии провела переговоры с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения "Талибан". Об этом представитель МИД ФРГ сообщил в понедельник, 11 октября. По его словам, на встрече в Дохе речь шла о возможности безопасного и беспрепятственного выезда (из Афганистана. - Ред.) лиц, перед которыми "Германия несет особую ответственность".

Кроме того, стороны обсудили вопросы соблюдения прав человека, в особенности женщин, а также темы безопасности и террористической угрозы. Германская сторона вновь дала понять, что будет оценивать талибов по их действиям, а не словам, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Переговоры США с талибами

Несколькими днями ранее талибы провели в Дохе переговоры с делегацией США. Стороны обсудили проблемы безопасности, борьбу с терроризмом, права человека, гуманитарную помощь и предоставление гражданам США, Афганистана и других государств возможности безопасно покинуть Исламскую Республику. Встреча в столице Катара не означает, что Вашингтон признает правление "Талибана" в Афганистане, подчеркнули в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

После вывода международных сил из Афганистана боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили об установлении контроля над всем Афганистаном. В сентябре они сообщили о создании переходного правительства. Международное сообщество не признает правительство талибов.

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    Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.

  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

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    Организация Объединенных Наций обеспокоена

    По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.

  • Демонстрация женщин - сторонниц Талибана

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  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Демонстративная поддержка курса талибов

    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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