Германия предоставит Ливану 10 миллионов евро экстренной помощи

После разрушительных взрывов в порту Бейрута Германия предоставит Ливану экстренную помощь в размере 10 миллионов евро. Об этом сообщил в воскресенье, 9 августа, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) перед началом международной конференции доноров для оказавшейся в бедственном положении страны.

"Людям в Бейруте нужна наша помощь, им необходима надежда", - заявил он. По словам Маса, донорская конференция является "важным сигналом - в первую очередь для тех, кто непосредственно пострадал от трагедии".

Мас призвал власти Ливана к реформам

Одновременно министр призвал власти Ливана к реформам и напомнил, что эта страна и до катастрофы в Бейруте сталкивалась с колосальными проблемами. "Без крайне необходимых реформ не может быть ни основательных перемен, ни стабильности", - подчеркнул он. Мас также встал на сторону граждан Ливана, требующих преодолеть интересы отдельных групп и старые конфликты. Катастрофа в Бейруте может стать толчком к новому началу, подчеркнул он.

Вечером 4 августа в порту Бейрута произошли один за другим два взрыва. Как заявили в правоохранительных органах, взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, которые шесть лет хранились на одном из складов без соблюдения соответствующих мер безопасности. В результате взрыва погибли 158 человек, еще около 6 тысяч пострадали, сообщило министерство здравоохранения Ливана. В Бейруте на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.

9 августа ушел в отставку первый член ливанского правительства. "После огромной катастрофы в Бейруте я объявляю о своем уходе из правительства", - заявила министр информации Ливана Маналь Абдель Самад.

Протесты в Ливане после взрывов в порту

8 августа на площади в центре Бейрута собрались тысячи человек, чтобы почтить память погибших. Собравшиеся также начали скандировать лозунги против политических элит, на которые они возложили ответственность за произошедшее. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся снести заграждения, установленные у здания парламента Ливана. Ливанский Красный Крест сообщил, что в ходе столкновений с полицией пострадали 238 человек, 63 из которых госпитализированы.

Позже активисты ворвались в здание МИД Ливана. Группа демонстрантов, в которую входят в том числе и бывшие военные офицеры, объявила о создании здесь "штаб-квартиры революции". Протестующие размахивали флагами с кулаком, символизирующим антиправительственные протесты в Ливане, некоторые из них начали поджигать найденные в здании дипломатического ведомства документы и изображения президента страны. Затем протестующие ворвались также в здания министерств экономики и энергетики.

9 августа состоится организованная Францией и ООН онлайн-конференция доноров для помощи Ливану. В ней будут участвовать президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп, председатель Европейского совета Шарль Мишель и комиссар ЕС по урегилированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич.

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