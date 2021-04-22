Германия начала вывод бундесвера из Афганистана

Миссия вооруженных сил Германии (бундесвера) в Афганистане завершена. Начался упорядоченный процесс вывода военнослужащих и техники, сообщает министерство обороны ФРГ в пятницу, 30 апреля.

Ожидается, что вывод войск продлится до сентября. Безопасность процесса обеспечивают Силы специального назначения бундесвера KSK (Kommando Spezialkräfte), министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) подписала соответствующее постановление.

К настоящему времени на Гиндукуше находятся около 1100 представителей вооруженных сил ФРГ, большей частью они располагаются в лагере в городе Мазари-Шариф. Германия среди стран НАТО обладает вторым по численности военным контингентом в Афганистане, уступая лишь США.

Днем ранее о начале вывода из Афганистана сил, участвующих в операции "Решительная поддержка", заявил представитель НАТО. Альянс заверил, что продолжит поддерживать Афганистан, его народ и структуры в деле продвижения безопасности и укрепления, достигнутого за последние 20 лет. А Соединенные Штаты в середине апреля продлили вывод американских войск из Афганистана до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

Бундесвер в Афганистане

Солдаты бундесвера были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше. В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск.

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