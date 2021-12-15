 Германия и Франция хотят активнее содействовать урегулированию в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 15.12.2021

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Украина

Германия и Франция хотят активнее содействовать урегулированию в Донбассе

Лидеры Германии, Франции и Украины подчеркнули приверженность "нормандскому формату". Зеленский выразил надежду на скорый отвод российских войск от границы с Украиной.

Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в Брюсселе

Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в Брюсселе

Германия и Франция впредь вновь намерены играть более активную роль в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом договорились канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе трехстороннего саммита в Брюсселе в среду, 15 декабря.

"Трое политиков подтвердили приверженность данному переговорному формату для поиска устойчивого урегулирования с целью защиты территориальной целостности Украины". - сообщил Елисейский дворец по итогам встречи. Президент Украины Зеленский поблагодарил Германию и Францию за поддержку его страны. "Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", - сказал он.

Накануне вечером Макрон во второй раз за короткое время провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Франция и Германия приветствовали посреднические усилия президента США Джо Байдена в конфликте вокруг Украины, но уже неоднократно подчеркивали свое стремление вновь оживить так называемый "нормандский формат" переговоров по Донбассу.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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